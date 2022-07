Srbi na Kosovu: Politički obezvlašćeni, iz Beograda kontrolisani

Srpsko-kosovske tenzije: Provera tablica na granici

5. 7. 2022. / 1.06

Urednica KoSSev-a Tatjana Lazarević kaže za portal "Vremena“ da odluku prištinske Vlade da tablice Republike Srbije budu zamenjene tablicama Republike Kosova organski ne odobravaju, jer ne žele da imaju veze sa integracijom sa Kosovom, kao nezavisnom državom.

Prema njenim rečima, na to ne može da utiče i obraćanje premijera Kosova Aljbina Kurtija na srpskom jeziku.

Ona kaže da je najviše komentara ljudi na ulici i društvenim mrežama izazvao tečan srpski jezik Aljbina Kurtija uz kritike da ga govori bolje nego srpski političari. "Tipičan komentar koji se najčešće čuje je: ’ovaj Kurti priča srpski bolje nego pola naših poslanika, gradonačelnika Rakića…’, a misli se na srpske predstavnike“.

Kurti je dodatno antagonizovao SZO

Prema njenim rečima, upada u oči da su tehničke informacije o tome kako će teći registracija, gde će se obavljati, privukla posebno pažnju Srba na severu Kosova. "To su tehničke informacija koje su građanima tu priču visoke politike ipak prevele na dnevni nivo“.

Međutim, Lazarević smatra da šta god Kurti uradi to ne može da naiđe na odobravanje zato što albanski predstavnik, koji je dodatno antagonizovao srpsku zajednicu, zbog identitetskog određena u kom Srbi ne žele da pripadaju Kosovu. Lazarević smatra da je on potencirajući da se radi o "ilegalnim tablicama“napravio grešku, te da bi morao dodatno da bira reči kada se obraća Srbima.

Ona objašnjava da su tablice sa oznakom Republike Srbije jedine koje su Srbi imali i pre i posle rata, pa je tako razumljivo zašto ih Srbi ne vide kao ilegalne, na čemu je Kurti insistirao u svom obraćanju Srbima.

"Zamislite kako premijerovo obraćanje utiče na primer na mog 83-trogodišnjeg oca koji svake nedelje ide kolima u Rašku, a jedine tablice koje ima su tablice KM i za koje mu sada kažu da su ilegalne i da time krši zakon“.

Pretnje progonom iz Beograda

I dok se Kurti trudio da se na srpskom dodvori Srbima, ali i međunarodnoj zajednici, zvanični Beograd najavljivao je novu "Oluju“ i progon Srba sa Kosova. Tatjana Lazarević kaže za portal "Vremena“ da nakon ovih najava strah među Srbima na Kosovu postoji.

"Ako mene lično pitate to je bilo katastrofalno i neumereno obraćanje. To više nije ni propaganda, to je nedopustivo. Ali istovremenom, ja prva osećam strah. Znam šta je Kosovo i da situacija može brzo da se promeni“.

Ona smatra da se takvim širenjem panika izaziva strah i da to sigurno utiče da dodatno iseljavanje Srba sa Kosova, ako ništa preventivno mladi se šalju u centralnu Srbiju. Pamti Lazarević najave "Oluja i Bljesaka“ od Vulina, Vučića i Dačića još od 2017. i narativa o razgraničenju, koji se srećom nikada nisu obistinili.

Lazarević kaže da su Srbi u isto vreme na Kosovu potpuno obezvlašćeni kao autentična politička opcija, pa tako više nisu relevantan politički faktor. Ona navodi da je Beograd pored toga napravio mehanizam kontrole Srba na severu, sa jedne strane preko državnih institucija koje su najveći poslodavac Srbima na severu, a sa druge strane preko kriminogenih struktura koje su disciplinovale one neposlušne.

"To se videlo na primeru Olivera Ivanovića i načina na koji se tada odvijala predizborna kampanja. Danas su Srbi na severu ali i jugu politički nepostojeći faktor, sa izuzetkom Srpske liste, koja je ustvari portparol Beograda“.

Nakon neuspešnih pregovora sa Beogradom, Vlada Kosova krajem prošle nedelje donela je odluku o registarskim tablicama srpskih vozila sa i van teritorije Kosova. Tako će vlasnici srpskih tablica morati da registruju svoja vozila na registarske tablice Republike Kosovo (RSK).

