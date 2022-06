Šolc na Kosovu: Put do EU preko međusobnog priznanja

Visok stepen razumevanjaa: Olaf Šolc i Aljbin Kurti

Foto: AP Photo/Visar Kryeziu

10. 6. 2022. / 13.34

Balkansku turneju kancelar Nemačke Olaf Šolc počeo je u Prištini.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim kolegom Aljbinom Kurtijem Šolc je rekao da "dve zemlje koje se ne priznaju ne mogu da budu deo EU" i pozvao obe – Srbiju i Kosovo – da budu pragmatične, da postignu sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa koji na kraju mora da razreši i pitanje priznanja, prenosi RTK.

A onda je ponovio sve dobro poznate fraze: za Kosovo je važno da se dijalog sa Srbijom uz posredovanje EU pomeri sa mrtve tačke; Kosovo i Srbija kroz sveobuhvatan sporazum treba da dođu do političkih rešenja; dijalog je put koji Kosovu ortvara evropsku perspektivu; politički sporazum između dve zemlje je važan zbog perspektive mladih ljudi na Kosovu…

Rekao je Šolc i da Kosovo ima realnu šansu za članstvo u EU, ali da to može da potraje, pa je, pogleda uperenog u Beograd, rekao da države koje žele da budu članice EU moraju da poštuju oderđena pravila, a tu su i sankcije Rusiji.

I dalje: treba odobriti liberalizaciju viznog režima za građane Kosova, koje je za to ispunilo sve uslove, a Kosovo je i pouzdan partner (Nemačke, EU i NATO-a) i to je dokazalo odgovorom na rusku agresiju u Ukrajini kada je stalo na "našu stranu i stranu međunarodne zajednice", iz čega proizilazi da Srbija nije pouzdan partner jer to nije učinila.

Rekao je Šolc i da želi da oživi Berlinski proces i da je na jesen pozvao premijera Aljbina Kurtija na konferenciju u Berlin.

Kurti je, pak, ocenio da je poseta Šolca Kosovu "istorijska“, jer je on prvi nemački kancelar koji je došao u Prištinu od proglašenja nezavisnosti 2008. godine.

"Nalazimo se u ključnom trenutku za Kosovo“, rekao je Kurti i najavio da će Kosovo do kraja godine podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a da je članstvo Kosova u Partnerstvu za mir "hitno" – dok ne postane član NATO-a – te da je prisustvo NATO-a na Kosovu neophodno, imajući u vidu veze Srbije i Rusije i opsanost koja preti sa te strane.

Kurti je rekao da je Kosovo "kreativno“ u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Beogradom, za stagnaciju u pregovorima je optužio Srbiju koja, kako tvrdi, "nastavlja da blokira rešenja".

M.N./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com