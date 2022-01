Snežana von Houwelingen: Recept za Netflix

Vesti

"NEČISTA KRV" OD SUTRA NA NETFLIXU: producentkinja filma, Snežana von Houwelingen

Dragan Vildović

16. 1. 2022. / 17.19

Od sutra će američka striming platforma Netflix u svojoj ponudio prvi put imati i jedan srpski film, Nečistu krv – Greh predaka u režiji Milutina Petrovića, pod naslovom Bad Blood. Netflix je najveći video klub na svetu, ima preko 10.000 filmova svih vrsta i serija, više od 200 miliona pretplatnika u 190 zemalja na svim kontinentima, ima nekoliko kancelarija u Evropi ali ni jednu u ovom regionu pa im ni fokus nije na našem tržištu – sve to ujedno opisuje i određuje uspeh Nečiste krvi, filma iz Srbije, da dođe na Netflix

Opisujući kako se dospeva na Netflix, ko bira filmove, na osnovu kojih kriterijuma, Snežana van Houwelingen, koosnivač (sa Goranom Stankovićem) kuće "This and that“ koja je producirala Nečistu krv, kaže da "ne postoji klasičan konkurs. Njihovi kriterijumi podrazumevaju pre svega visok nivo produkcije filmskog dela i drago mi je da je produkcija domaćih filmskih sadržaja dostigla nivo stranih i da možemo da stanemo rame uz rame sa njima. Isporučuje im se detaljna specifikacija, vrlo podrobni tehnički parametri slike, zvuka, titlova i dizajna. Nama je to značilo potpuno novo i izazovno iskustvo.“

Istorijska drama Nečista krv – greh predaka zasnovana je na davno zagubljenom scenariju Vojislava Nanovića koji je adaptirala Milena Marković, napisanom po delima Bore Stankovića, a govori o početku propasti stare srpske gazdinske porodice i Osmanske imperije, i stvaranju mlade srpske kneževine.

Snežana van Houwelingen misli da je upravo radnja filma bila ono zbog čega ga je Netflix izabrao. "Smeštena je u vreme kada smo živeli zajedno sa Turcima, Albancima, ljudima raznih vera i nacionalnosti. Film govori o nama, a tiče se celog Balkana i jednog važnog perioda u našoj zajedničkoj istoriji. Govori o uticajnom predvodniku srpske manjine u Otomanskom carstvu koji pokušava da izbori nezavisnost svog naroda i zbog toga povlači niz poteza koji imaju pogubne posledice za njegove potomke. Takođe, ovo je priča o nezavisnom položaju žena u tom periodu, koji nažalost nije baš daleka istorija.“

U filmu se pored srpskog, govori turski i albanski jezik, angažovani su i mnogi međunarodni glumci, pa je ova multinacionalnost u temi filma i produkciji bila "značajna za akviziciju baš našeg filma“, smatra Snežana von Houwelingen, ali naglašava i "napore koje su uložili naši partneri iz kompanije Videmite.“ Scenario podrazumevao više inostranih glumaca nego što su ih angažovali, ali, s obzirom da je snimano tokom pandemije i restrikcija putovanja, "mnogo naših glumaca je naučilo turski i albanski jezik, i u tome su bili veoma uverljivi.“

Ugovor sa Netflixom omogućava striming na teritorijama Centralne Evrope, Istočne Evrope i Turske, u Estoniji, Latviji, Litvaniji, Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, Sloveniji, Bosni, Srbiji i Turskoj.

Da li je ugovorom precizirano reklamiranje i promovisanje filma? Snežana von Houwelingen objašnjava da je sklopljen ugovor o saradnji kao za bilo koju kupovinu određenih prava za emitovanje filma. "Sama činjenica da je film na Netlixu izazvala je veliku medijsku pažnju i u našoj zemlji i u okruženju. Netflix je velika platforma i oni ne rade kampanje za pojedinačne filmove, već imaju algoritam koji po afinitetima pretplatnika predlaže sadržaje za gledanje.“

Na pitanje kako je moguće da je Nečista krv prvi srpski film na Netflixu, naša sagovornica odgovara indirektno. Pominje velikog pisca i poznatost njegovih dela koja su bila osnova za scenario, i kvalitet produkcije, vrhunske autore i sjajne glumce Nečiste krvi što je sve rezultiralo "filmom koji će po svom kvalitetu biti u liniji sa svetskim produkcijama.“

Država nije pomogla kandidaturu Nečiste krvi za Netflix, ali je, navodi Snežana von Houwelingen "republika Srbija podržala ovaj film na konkursu za sufinansiranje filmova sa nacionalnom temom. Takođe su Filmski Centar Srbije i Media Kreativna Evropa podržali i razvoj projekta“.

Produkcija "This and That“ osnovana je 2008. godine s namerom da izrađuje "filmove i serije o važnim društvenim temama za koje smo verovali da mogu da učine društvo boljim.“ Do sada su potpisali TV serije Jutro će promeniti sve, Mama i tata se igraju rata, Nečista krv, i filmove Dobra žena, Dnevnik Diane Budisavljević, Asimetrija, Okupirani bioskop …

Snežana von Houwelingen očekuje da će zbog Netflixa lakše plasirati buduce projekte među kojima su TV serija Sablja u režiji Gorana Stankoviča i Vladimira Tagića, filmovi Majka Mara u režiji Mirjane Karanović, Ekskurzija u režiji Miroslava Terzića i Oče naš u režiji Gorana Stankovića.

"Sa druge strane, srećni smo da krčimo put drugim domaćim filmovima i TV serijama sa ovih prostora i iskreno želimo da naša kinematografija bude što više zastupljena na Netflixu i drugim svetskim striming servisima.“