Skupština Srbije: Odbrana Vučićeva na primedbe Obradovića i Kamberija

Kompromis je lepa reč: Aleksandar Vučić

Foto: Tanjug

13. 9. 2022. / 15.36

Poslanici Skupštine Srbije prihvatili su predlog Boška Obradovića, šefa Poslaničke grupe Dveri da o izveštaju o pregovorima Beograda i Prištine danas raspravljaju 10, a ne pet sati. Radi se o važnom pitanju, obrazložio je Obradović.

Tokom prva dva sata rasprave, izdvojili su se govori Šaipa Kamberija poslanika Evropskih regiona i Boška Obradovića iz Dveri i odgovor njima predsednika Aleksandra Vučića.

Šaip Kamberi smatra da je "Kosovo je nezavisno od Srbije“ pa da zato sve što Srbija hoće tamo da ostvari, mora to da radi "u dogovoru sa tamošnjim vlastima“. Rekao je da "Albanci i druge manjine u Srbiji nemaju zagarantovana prava i u parlamentarnoj zastupljenosti i izvršnoj vlasti", a Srbi u "Republici Kosovo imaju“.

Kamberi smatra da je obnovljeno interesovanje SAD za Zapadni Balkan, istakao da SAD nedvosmisleno daju podršku Briselskom dijalogu i da poslednji dogovor oko dokumenata treba iskoristiti za nastavak dijaloga do konačne normalizacije odnosa.

"SAD i EU poručuju Srbiji da nije pitanje da li ona ide na Istok ili na Zapad već da postoji samo jedan pravac i da je na Srbiji da odluči koliko brzo želi tamo da stigne“, rekao je.

Predsedniku Vučiću je poručio da je izabran da "vodi državu i nađe rešenja za najteža politička pitanja“, da treba da je vodi "ka rešenjima koja njoj stvaraju evropsku perspektivu.“ Od predsednika očekuje da kaže "istinu i samo istinu# a ne "želje i netrezvene političke ambicije“.

Smatra da ne treba da se držimo mitova iz srednjeg veka nego stvarnosti.

Istakao je "nema pomirenja bez suočavanja sa prošlošću zbog čega je Srbiji potreban mir sa Albancima jer budućnosti građana i perspektive Zapadnog Balkana zavise od toga.“

Ocenio je da u Srbiji još ne postoji atmosfera u kojoj bi neko tražio oprost od Albanaca.

Zamerio je predsedniku što ne nastoji da se više ulaže u naše tri najsiromašnije opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo koje postaju "udobni starački dom“ jer iz njih odlazi sve više i više mladih.

Šef poslaničke grupe pokreta Dveri rekao da je neophodan konsenzus i puno nacionalno jedinistvo za očuvanje Kosova u sastavu Srbije.

"Da li u Parlamentu ima nekoga ko je za priznanje Kosova“, pitao je.

“Ako nema, onda verujem da, uz različite stavove, mi možemo veoma lako da se saglasimo oko daljeg puta gde treba da idemo. Mislim da je to cilj ove sednice – da podvučemo crtu i da idemo novim putem koji će svedočiti nacionalno jedinstvo i poštovanje Ustava Republike Srbije”, rekao je Boško Obradović.

Obradović je tražio prekid dijaloga sa Prištinom u Briselu, zato što sve što je do sad urađeno urađeno je na korist "Šiptarske države“, a jedina stvar koja je dogovorena u korist Srba, Zajednica srpskih opština, nije sprovedena.

Zamera da je u pregovorima Kosovu predata policija, energetika "sve“, plus se sada na severu Kosova grade vojne baze "a mi ne tražimo hitnu sednicu UN zbog toga“.

"Sve što ste ispregovarali“ treba da se ukine i da se nađu novi pregovarači. Obradović traži promenu pregovaračke platforme, jer "Srbija više ne vodi sa 5:0, kako je izjavljivao nekadašnji direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, nego gubi sa 0:15.“

Predlaže da se okrenemo "saveznicima Rusiji i Kini“.

Predsedniku Vučiću zamera da nije pokrenuo ni jednom pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, i poručio mu da zaboravi put u EU zato što na njemu nema Kosova.

Obradović predlaže da se donese "zakonska kazna za svakog ko u javnom prostoru nazove nezavisno Kosovo“.

Predsednik Aleksandar Vučić je odgovorio obojici.

Po Vučiću, Kamberi, kad govori o pravima Albanaca na jugu Srbije, smatra Vučić, koristi Kurtijevu mantru. "Za tim posežete da biste rekli da je Kosovo nezavisna država i da mi samo treba da rešimo bilateralnim sporazumima istovetnost prava koje će da uživaju Albanci i Srbu u dve nezavisne države”, rekao je on.

Predsednik je odgovorio Kamberiju da nema ništa protiv da osudi "zločine nad Albancima gde god da ih je bilo“. Podseća da Kamberi često pominje slučaj Bogujevci, ali ne govori "da su svi koji su učestvovali u tom napadu osuđeni pravosnažnim presudama u pravosudnom sistemu Srbije“ kao i što ne odgovara "ko je ubio porodicu Šutaković u Đakovici. O tome glasno ćutite i nikada se o tome ne izjašnjavate.“

Složio se da u Preševo, Bujanovac i Medveđu treba ulagati višpe nego do sad, ali je iskoristio priliku da navede nekoliko aktuelnih investicija

Obraćajući se Bošku Obradoviću, predsednik je istakao da mu je drago što je dobio priliku da opovrgne neistine i paušalne ocene koje je Obradović izneo pred Parlamentom, a i koje ponavlja u svojim javnim nastupima zato što ljudi hoće da slušaju prazne parole.

Nije istina da Ustavni sud nije reagovao na predlog Briselskog sporazuma kao što tvrdi Obradović, rekao je Vučić, i naveo da je to bilo 2014. godine.

"Zar ste vi veći Srbin nego ja“, pitao je Vučić Obradovića povodom njegove primedbe da ne govori o Kosovu kao o svetoj zemlji, i dodao da te reči nemaju veze sa realnošću. "Kakve to veze ima sa životom“, pitao je. "Vi znate da kažete sveta zemlja, a ja ne znam da kažem? Znam da to kažem i mogu da ponovim to hiljadu puta. Kakve to veze ima sa realnošću, kakve to veze ima sa životom ljudi? Naša sveta zemlja, pa onda odem u kafanu da se najedem jagnjetine i prasetine”, odgovorio je Vučić Obradoviću.

"Uvek govorim o poziciji Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, nema dana da ne govorim o imovini Dečana“, rekao je Vučić Obradoviću.

"Ja mislim da je država odvojena od Srpske pravoslavne crkve“ , naglasio je, i istakao da država crkvi daje veliku finansijsku pomoć. Naveo da je podigla Hram svetog Save i obnovila mnoge crkve uništene u kosovskom pogromu 2004. godine.

Povodom Obradovićeve ocenu da je država dozvolila da Nato okupira sever Kosova, Vučić je podsetio da administrativna granica postoji od 2011. godine.

"Znamo ko je sve to omogućavao. Ćutali ste i niste čak osudili napad i hapšenja Srba koji su učestvovali u rasturanju prvih kuća i baraka koje su Albanci postavljali na severu KiM koji su trebali da predstavljaju novi granični prelaz. Tada ste pustili da ti ljudi budu hapšeni i progonjeni, a oni su hteli da im ne bude albanska čizma na severu KiM i zato su to srušili. To je trajalo tri dana, a nakon toga su naše vlasti, zajedno sa međunarodnim faktorom, pod velikim pritiskom, doneli odluku da na tom mestu, Jarinju i Brnajku, naprave te prelaze. Ali da jednom raščistimo, nismo to mi uradili, nego vi i to je velika razlika.“

Na zahtev Boška Obradovića da se prtekinu pregovori Vučić je rekao "pa to nam je sve što imamo. Mi iz pregovora ne smemo da izađemo. Mi više nikakvih institucija nećemo imati ako izađemo iz pregovora.“

"Kompromis je lepa reč“, rekao je Vučić povodom Obradovićevog stava da je kompromis nemoguć, i pitao "šta je loše u Vašingtonskom sporazumu?“

"Ne planiram da uvodim sankcije Rusiji, jer znam da sankcije nisu u redu“, rekao je.

Obradoviću je prebacio "politiku ’ajde da bijemo po ulicama one koji su različitog opredeljenja“, zato što "to nema nikakve veze sa životom“.

S.Ć./FoNet

