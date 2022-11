Skup majki i žena KiM: Kurti našoj deci uzima parče hleba iz usta

Najavljeni protesti u školama, bolnicama, svim institucijama: Goran Rkić

Foto: Screenshot N!

22. 11. 2022. / 15.23

Srpska lista pozvala je sve majke i žene da dođu sutra u 15 časova na skup u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Poziv je upućen na današnjoj konferenciji za medije na kojoj novinari nisu dobili priliku da postavljaju pitanja zato što će, kako je rečeno, sve odgovore dobiti na terenu narednih dana. Građanka Mitrovice Gordana Savić uputila je poziv "u ime svih majki koje su rađale Nemanjiće i Obiliće na ovoj svetoj, krvlju natopljenoj srpskoj zemlji“.

Gospođa Savić se obratila novinarima kao “zabrinuta majka, ćerka i sestra, a i u ime svih baka, doktorki, vaspitačica, nastavnica”, s porukom da one "ne mogu više da trpe teror koji vrši Kurti“, te “da kada jedna žena kaže da je dosta to znači da više nemaju snage i želje da trpe teror”.

Isticala je da žele da odgajaju decu u miru i slobodi i optužila Aljbina Kurtija da njihovoj deci "uzima parče hleba iz usta“. "Zašto da našu decu na putu do škole presreću specijalci sa puškama? Zašto? Samo zato što je naša zemlja jedna jedina zemlja Srbija“, rekla je Gordana Savić.

Kad vide predsednika Vučića

Pre nje je predsednik Srpske liste Goran Rakić informisao prisutne da su na sastanku sa Aleksandrom Vučićem "koji je trajao do jutros“ bili i ministri i premijerka, kao i direktor Kancelarije za KiM. Rekao je da su oni bili umorni, ali da kada su videli Vučićevu zabrinutost i njegovu posvećenost da reši krizu “za koju je izričito odgovorna Priština“, ništa im nije bilo teško.

Istakao je da je i šef diplomatije EU Žozep Borelj potvrdio ono da je "svima jasno ko je krivac za ovu situaciju“.

"Mi isto kao predsednik Vučić želimo samo mir, i mir, i mir. I molimo ih da ne dižu tenzije i ne upotrebljavaju silu protiv našeg naroda. Jasno je da svima ne odgovara da pričamo o Zajednici srpskih opština koja je plod međunarodnog dogovora, a mi Srbi sa Kosova i Metohija tražimo samo da se potpisani sporazumi sprovedu onako kako je to u Briselu dogovoreno. Želimo da živimo mirno i svoji na svome, i ne samo mi sa severa, nego i oni sa juga, od Leposavića do Štrpca, od Metohije do Pomoravlja. Svi žele samo da ostanu na svojim kućnim pragovima i vekovnim ognjištima.“

Rakić je naveo da su "tri kapi prelile čašu“: smena Nenada Đurića, jednostrana i protivpravna odluka o registarskim tablicama i ZSO na čije formiranje čekaju punih deset godina.

Maltretiranje majki, sestara i očeva

"Naravno da to nije sve. Brata Ivana Todosijevića su osudili samo za izgovorenu reč. Zamislite tu njihovu demokratiju kada čoveka osuđuju za izgovorenu reč. Specijalne jedinice svakodnevno maltretiraju naše majke, sestre i očeve i mi to ne možemo više da trpimo. Izgrađene su i četiri nove baze Kosovske policije na severu, zabranili su nam vakcinaciju, izbore, referendum, pucali su na Srećka Sofronijevića, Dragici Gašić ne daju da kupi hleb u 21. veku, mogu još dugo da nabrajam. Pretukli su Nemanju Mitrovića, bacili molotovljev koktel na kuću Zorana Trajkovića“, nabrajao je Rakić neke od “bezbroj napada”.

On je izrazio nadu da neće morati da se brane od Kurtijevog nasilja i najavio proteste u školama, bolnicama, rudnicima, apsolutno u svim institucijama "jer je narodu svega preko glave“ i "narod nas svaki dan pita zašto da plaćamo ’Kurijev zulum’ i kaže nam da nisu ni Turcima plaćali, pa neće ni Kurtiju“.

S.Ć./N1

