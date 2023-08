Siniša Mali doktorirao na Tehničkom univerzitetu u Slovačkoj

Foto: Tanjug/ Sava Radovanović

Ministru finansija Siniši Malom u Srbiji je priznata diploma doktora nauka koju je stekao na Tehničkom univerzitetu u Slovačkoj. To su za

Danas

potvrdili u Agenciji za kvalifikacije, u okviru koje se vrši postupak priznavanja stranih visokoškolskih isprava.

Mali je krajem juna na svom Instagram profilu objavio da je posle tri godine na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Slovačkoj, odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “The Flypaper Effect in the Republic of Serbia”.

Na svom Instagram nalogu je ranije objavio da je, "nekada je u životu potrebno da vas ospore, da biste skupili hrabrost, nastavili dalje i pokazali da možete”, te dodao da "to radi za svoju dušu”.

Na Uiverzitetu u Beogradu doktorat poništen, pa vraćen

Podsetimo da je Senat Univerziteta u Beogradu 21. decembra 2021. doneo odluku o poništavanju diplome i dodatka diplome o stečenom nazivu doktora nauka Siniši Malom nakon što je utvrđeno da je on plagirao svoju doktorsku disertaciju.

Žalba Siniše Malog na ovu odluku je jednoglasno odbijena na sednici Odbora za profesionalnu etiku u januaru ove godine.

Međutim, već u martu Upravni sud doneo je presudu kojom se poništava odluka Senata Univerziteta u Beogradu, a kojom je Siniši Malom poništena diploma doktora nauka. Ovom presudom, su mu vraćeni diploma i doktorat.

Nakon skoro decenijske pravne borbe, Siniša Mali sada ima dve doktorske titule.

