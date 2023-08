Sindikati: Stvarna vrednost plata najniža do sada

Foto: Pixabay/stevepb

Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su danas da u ponedeljak na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta bude povećana minimalna cena rada za ovu godinu, uz ocenu da ako se to ne desi sindikati treba da napuste Savet.

Sloga je u saopštenju navela da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uprkos činjenici da je prva runda pregovora između reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca zakazana za 21. avgusta, prekoračujući svoje nadležnosti, najavio da će minimalna plata u 2024. godini iznositi 400 evra.

"Na osnovu dosadašnje prakse, svaka do sada minimalna cena rada se određivala prema njegovoj odluci, dok sindikati istovremeno svaki put izražavaju licimernu zabrinutost za težak život radnika", ukazala je Sloga. Taj sindikat smatra da je od suštinskog značaja da, ukoliko na sastanku u ponedeljak ne dođe do korekcije minimalne cene rada, povećanja i to odmah za ovu godinu, sindikati napuste Socijalno-ekonomski savet.

Siromaštvo i nemaština sve više pritiskaju domaćinstva

"Pregovaranje u ovom formatu ne donosi koristi radnicima Srbije. Pritom, telo u kojem se pregovara nije legitimno, jer je sastavljeno od sindikata i dela poslodavaca, među kojima nema predstavnika velikih kompanija koje dominiraju srpskom ekonomijom", ocenio je sindikat. Sloga je pozvala da se razmatre mogućnosti organizovanja generalnog štrajka i protesta, jer siromaštvo i nemaština sve više pritiskaju većinu srpskih domaćinstava, uz ocenu da je stvarna vrednost plata u smislu kupovne moći za osnovne životne potrebe najniža do sada.

U Uniji poslodavaca koja ima mesto za stolom SES-a ne žele da daju izjave o minimalnoj zaradi pre ponedeljka. Upoznati su sa stavom sindikata da je potrebno prvo završiti pregovore o zahtevu za usklađivanjem minimalne zarade za tekuću godinu i to vide kao "novonastalu situaciju“ koja potencijalno menja tok zakazanih pregovora.

Novac odlazi na osnovne potrebe i režije

Redakcija N1 pitala je u prošle nedelje pratioce na društvenoj mreži Fejsbuk na šta troše najviše novca. Stiglo je više od 1.000 odgovora.

Neki su mišljenja da novac ne troše, nego vraćaju državi: "Ne trošim, nego ono što dobijam, vraćam državi za dažbine. Meni najmanje ostane“, piše jedan korisnik Fejsbuka.

"Plata u Srbiji se troši na hranu i komunalije. Za odeću, obuću, registraciju auta, letovanje, školarinu podižu se krediti, pišu čekovi, uzima dozvoljeni minus…“, analizirao je jedan Srđan.

"Cela Srbija je jedan veliki rijaliti za preživljavanje, samo političari dobro žive“, ocenio je jedan učesnik ankete.

Uglavnom su svi ispitanici složni u tome da kad se kupi hrana i plate računi, ostane malo za druge potrebe, još ako imate i neki kredit, mogućnosti za bilo kakav hedonizam su vrlo ograničene.

