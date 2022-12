Severna Mitrovica: Prve barikade u gradu i bojkot srpske robe

Poziv na mržnju: Plakati u Kosovskoj Mitrovici

Foto: KoSSev

27. 12. 2022. / 18.27

Evropska unija apeluje na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija da lično doprinesu političkom rešenju u cilju smirivanja tenzija i dogovora o daljem putu u interesu stabilnosti, bezbednosti i dobrobiti svih lokalnih zajednica, saopštila je danas portparolka za spoljnu politiku EU Nabila Masrali.

"Evropska unija oštro osuđuje napade na Euleks, Kfor i kosovsku policiju i poziva na maksimalnu suzdržanost i hitnu akciju da bi se bezuslovno deeskalirala situacija, što uključuje uzdržavanje od provokativnih radnji, pretnji ili zastrašivanja“, rekla je Masrali.

Takođe podseća da su visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozep Borelj i specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak u kontaktu sa liderima Beograda i Prištine, kao i sa Euleksom i Kforom i nastavljaju da pažljivo prate stanje na terenu.

Međutim, jutros su, kako navodi KoSSev, u severnom delu Kosovske Mitrovice osvanule dve nove barikade. To su prve barikade postavljene u Kosovskoj Mitrovici u poslednjih 18 dana.

Prva barikada je postavljena u centru na ulazu u Bošnjačku mahalu iz pravca Tehničke škole u severnom delu Mitrovice. Druga barikada postavljena je na novom mostu kod Dudinog krša, koji iz severnog dela Mitrovice vodi ka magistralnom putu Mitrovica – Raška. Obe su sastavljene od nekoliko kamiona natovarenih peskom kojima je preprečen put za saobraćaj.

Inače, danas je multietničko naselje Bošnjačka mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice oblepljeno plakatima koji pozivaju na bojkot robe iz Srbije.

Nekoliko istih plakata zalepljeno je i na glavnom ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici, a mnogo njih na železničkom mostu koji direktno povezuje Bošnjačku mahalu sa južnim delom grada.

Plakati su vidljivi i na supermarketima u južnom delu grada gde su Srbi redovni kupci i gde se takođe prodaje roba poreklom iz Srbije. Bošnjačka mahala, zajedno sa supermarketima u južnom delu grada preko železničkog mosta, godinama unazad poznata je kao trgovinska zona.

Kosovski premijer Aljbin Kurti je izjavio da je rok za uklanjanje barikada "pitanje dana“, te da će kosovske vlasti same to uraditi ukoliko to ne učini Kfor.

S.Ć./KoSSev