Sektor unutrašnje kontrole MUP: Saslušaće Hrkalovićevu i Stefanovića

Dobili su pozive na razgovor u MUP-u: Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović

23. 6. 2022. / 16.03

Bivši ministar policije, aktuelni odbrane, Nebojša Stefanović i bivša policijska državna sekretarka Srbije Dijana Hrkalović pozvani su na informativni razgovor u Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

U saopštenju stoji da su povod za poziv na saslušanje Stefanovića i Hrkalovićeve, navodi koje su prethodnih dana iznosili u medijima, radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. U ministarstvu unutrašnjih poslova, ističu, kako su i napisali, da rade po nalogu Višeg javnog tužilaštva.

“Ističemo da će po nalogu Višeg javnog tužilaštva, Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije postupati u okviru svojih nadležnosti i zakonskih ovlašćenja,” navodi se u saopštenju.

Međutim, iako se u policiji pozivaju da sve rade po nalogu Višeg javnog tužilaštva, u tom tužilaštvu novinarima nedeljnika “Vreme” rekli su da Ministarstvo unutrašnjih poslova pitamo zašto su takvu objavu poslali medijima i ističu da oni nisu nadležni za postupanja prema funkcionerima koje je izabrala Vlada Srbije, već da je za to nadležno Tužilaštvo za organizovani kriminal. U VJT-u su rekli da je u njihovoj nadležnosti postupanje prema policijskim službenicima i da su još juče, s obzirom na to, tražili da se ispita isključivo načelnik Odeljenja za borbu protiv droga gradske policije Slobodan Milenković i to povodom javnih optužbi Hrkalovićeve da je narkodiler i da je zajedno sa ministrom “namontirao” slučaj Jovanjica.

U Višem tužilaštvu ukazuju i da SUK policije i sam može da sasluša aktuelne i bivše pripadnike ministarstva u cilju rasvetljavanja određenih događaja.

Inače, pre dva dana, Tužilaštvo za organizovani kriminal koje je nadležno za istražne radnje povezane sa funkcionerima, istaklo je da takvi javni istupi, poput intervjua Dijane Hrkalović, nemaju nikakvu dokaznu snagu te da se ne mogu smatrati relevantnim i verodostojnim i da zbog toga neće saslušati Hrkalovićevu i ministra Stefanovića.

Podsetimo, bivša državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović je tokom proteklog vikenda u svom intervjua za portal Objektiv.rs iznela tvrdnje kako je ministar Stefanović bio zaštitnik klana Veljka Belivuka, kako je prisluškivao predsednika Aleksandra Vučića i kako je slučaj "Jovanjica" namontirao sa inspektorom Slobodanom Milenkovićem.

Posle policijskog saopštenja za javnost, ministar Stefanović se oglasio na svom tviter profilu i objavio da sutra ide na razgovor u policiju:

“Sutra ću pomoći našim državnim organima da rasvetle događaje o kojima se govorilo u javnosti i da konačno dođemo do istine. Drago mi je da padaju u vodu i laži o tome kako imam nekakvu zaštitu, koje i plasiraju oni koji se plaše pravde,” naveo je Stefanović.

