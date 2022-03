Seksualno uznemiravanje u Nemačkoj školi u Beogradu: Lepljivi pogledi gospodina D.

Seksualno zlostavljanje dece: Stid, strah i zbunjenost

Foto: Marija Janković

10. 3. 2022. / 7.54

Prema optužbama više učenica 11. razreda profesor D. im tako upadljivo zuri u grudi i zadnjice, učestalo i uporno, da to ceo razred primećuje, a one se osećaju posramljeno i poniženo. Ponekad, kad sa njima priča ili pregleda radove, unosi im se u lice na "santimetar od nosa", kaže jedan roditelj. Čule su se i optužbe o seksističkim komentarima na odevanje. Izvori kažu da se to dešava i još mlađim devojčicama u drugim razredima.

Izvori "Vremena" direktora Ralfa Nevea opisuju kao dobronamernog, ali i kao čoveka koji se nije snašao u ovom slučaju i više brinuo o ugledu škole nego o traumi dece. Svi sa kojima smo pričali inače za Nemačku školu Beograd imaju samo reči hvale i tvrde da se ranije nikada ništa slično nije desilo.

