Sastav nove Vlade: Crnogorska šarenica

Smatra da ima 46 poslanika koji će ga danas podržati: Dritan Abazović

Foto: Stevo Vasiljević/Pobjeda

28. 4. 2022. / 14.15

Sednica Skupštine Crne Gore počela je danas, na Cetinju. Predsedavajući Ervin Ibrahimović, iz Bošnjačke stranke konstatovao je da postoji kvorum. Glasaće se o izboru nove, 43. Vlade Crne Gore. Mandatar Dritan Abazović smatra da ima 46 poslanika koji će ga danas podržati u svom naumu. Ako ovo prođe, država će se izvući iz političke krize koja traje već mesecima. Abazović je u sredu predložio konačan sastav manjinske Vlade

Pored kadrova njegove URA-e, u sastav ulaze članovi Socijalističke narodne partije (SNP), Socijaldemokratske partije (SDP) i partija nacionalnih manjina. Vlada će imati 18 ministarstava, 4 potpredsednika i dva ministra bez portfelja.

Za mesto predsednice Skupštine predložena je Danijela Đurović, članica SNP-a. Ova partija je inače politička zaostavština bivšeg premijera Savezne republike Jugoslavije Momira Bulatovića.

Vlada je po godinama, ali i po značajnijem politčkom iskustvu relativno mlada. Dobar deo imena koja će se danas naći na glasanju nije previše poznat široj javnosti, ili i ako i jeste, teško da prosečan građanin zna i jednu stavku iz njihove biografije.

Od poznatijih imena tu je svakako počasni predsednik SDP-a Ranko Krivokapić koji je predložen za Ministra vanjskih poslova. On je predsedavao Skupštinom od 2003-2016 godine, dok je njegova partija bila u koaliciji sa Đukanovićevim DPS-om. Za Ministra odbrane i potpredsednika Vlade zaduženog za politički sistem i unutrašnju politiku, izabran je Raško Konjević. On je aktuelni predsednik SDP-a, a od 2012. do 2016. godine je bio ministar finansija. Kratko je bio je i ministar unutrašnjih poslova.

Lider SNP-a Vladimir Joković predložen je za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i potpredsednika Vlade za ekonomski sistem. Ispred SNP-a je predložen i advokat Marko Kovač za Ministra pravde. SNP je na izborima 2020. godine nastupao u koaliciji sa Demokratskim frontom, ali je vrlo brzo prešao na stranu Abazovića i URA-e.

Za ministarku Evropskih poslova je predložena potpredsednica URA-e Jovana Marović, koja je dugo godina radila u NVO sektoru. Ova partija je predložila i svog potpredsednika Filipa Adžića za ministra unutrašnjih poslova. Nije jasno po kom kriterijumu je baš on izabran za ovako važan resor, s obzirom da se on obrazovao na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Partije nacionalnih manjina dobile su pet ministara – po dva iz Albanske koalicije i Bošnjačke stranke i jedan iz Hrvatske građanske inicijative.

F.M.

