Sankcije Zapada protiv Rusije: Abramovič napušta FK Čelzi

Na udaru sankcija: Roman Abramovič

Foto: AP Photo/Alastair Grant

27. 2. 2022. / 8.52

Nakon što je Zapad zbog agresije na Ukrijinu Rusiji i pojedincima iz Rusije uveo sankcije , u subotu uveče londonski fudbalski klub Čelzi je na svom veb sajtu objavio saopštenje vlasnika kluba Romana Abramoviča, ruskog biznismena bliskog Vladimiru Putinu, da prepušta rukovođenje i brigu o klubu poverenicima Čelzijeve dobrotvorne fondacije

Vest je došla nakon nekoliko dana spekulacija o sudbini Čelzija u vezi sa sankcijama Ujedinjenog kraljevstva protiv ruskih zvaničnika i biznismena. Pojedini opozicioni poslanici u Britaniji već duže vreme (znatno pre otvorenog sukoba Rusije i Ukrajine) traže zaplenu ili zamrzavanje imovine Romana Abramoviča. Samo tri dana pre ove vesti premijer Boris Džonson je u parlamentu izjavio kako je Abramovič već pod sankcijama, no kasnije je iz kabineta saopšteno da je to netačno i da je premijer napravio lapsus lingve. Ministarstvo inoostranih poslova je saopštilo da Abramovič nije u tom trenutku pod sankcijama ali da se to ne može isključiti u budućnosti.

Roman Abramovič, koji se obogatio trgujući ruskom naftom tokom 1990-tih, je vlasnik Čelzija od 2003. i u tih dvadeset godina klub je postigao najveće uspehe u svojoj istoriji. Imao je boravište u Engleskoj sve do 2018. godine kada je zbog problema sa izdavanjem vize sam povukao aplikaciju za vizu i iselio se iz zemlje.

Valja napomenuti da je od promene zakona 2008. boravio u Britaniji sa tzv. "ivestitorskom vizom" koja podrazumeva da osoba investira dva miliona funti u javne obveznice ili u neku od kompanija od javnog značaja (sa spiska takvih kompanija), da ima bankovni račun u Ujedinjenom kraljevstvu kao i da je osoba "dobrog karaktera". Poslednji put je u Engleskoj boravio krajem prošle godine, viđen je na utakmici Čelzija, a u zemlju je ušao bez vize kao izraelski državljanin. Abramovič u Britaniji ima i druge poslove (investicioni fond, pre svega) a poseduje i kuću čija se vrednost procenjuje na oko 150 miliona funti.

Sankcije koje su sve zapadne zemlje uvele protiv pojedinaca bliskih Vladiiru Putinu podrazumevaju i zamrzvanaje njihove imovine.

Prve vesti u ostrvskim medijima napominju i da ovo prepuštanje rukovođenja fudbalskim klubom ne znači da se menja i vlasništvo, kao i da Abramovič neće potraživati povraćaj zajmova koje je dao sopstvenom klubu – ali ipak ostaje da se te stvari razjasne u bliskoj budućnosti.

Čelzi danas, u nedelju 27. februara, igra finale Karabeo kupa (Liga kup Engleske pod sponzorskim imenom) protiv Liverpula.

V.M.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com