Sankcije Rusiji: Smrzavanje za slobodu

Možemo malo da se smrzavamo za slobodu: Joahim Gauk

Foto: Printscreen/Youtube

24. 12. 2022. / 13.11

Joahim Gauk (82) je bio predsednik Savezne Republike Nemačke od 2012. do 2017. godine. On je nedavno na televiziji izjavio da, naravno, podržava borbu Ukrajine protiv ruske okupacije, sve sankcije protiv Moskve i onda, povišenim tonom, kao učitelj pred razredom: "Možemo i mi nekoliko godina da provedemo sa manje sreće u životu, možemo ponekad i da se smrzavamo za slobodu!“ Bio je to odgovor na sve češće gunđanje Nemaca zbog drastičnog poskupljenja gasa i električne energije, zbog apela sa vrha vlasti da se zbog štednje zavrnu ventili na radijatorima.

Gauk prima predsedničku penziju od preko 200.000 evra godišnje, zarađuje i na predavanjima, supruga mu je još aktivna novinarka, stanuje u raskošnoj vili u Berlinu, a ima i kuću na obali Baltičkog mora. Nije poznato da li je i sam smanjio temparaturu u svojoj kući. Neki mediji su mu zamerili da očigledno nema pojma kako živi oko 13 miliona Nemaca – 15,8 odsto stanovništva – sa mesečnim prihodima od 781 evra ili manje. Koliko oni imaju ili su ikad imali "sreće i radosti u životu?“ Na njih ne treba apelovati, oni su prisiiljeni da se smrzavaju jer ne mogu da plate grejanja, tuširaju se hladnom vodom jer je sve poskupelo – kirija, struja, voda, namirnice, sve svakodnevne potrebštine.

Zbog parola kao što je "Smrzavanje za slobodu!“ na društvenim mrežama se objavljuju ironični komentari tipa: "Eto, već se dva sata smrzavamo, tuširao sam se hldnom vodom, a Putin još uvek vlada Rusijom!“

Potpredsednik nemačke Vlade i ministar privrede Robert Habek je pohvalio građane što dobrovoljno štede struju i što su toliko smanjili potrošnju gasa da su poslednjih dana čak gasne rezerve mogle malo da se dopune. A onda je upozorio da je kraj zime još daleko i da je snadbevanje električnom energijom i gasom, od čega zavisi i grejanje, ozbiljan problem i podvukao:“Ko želi da naškodi Putinu neka štedi energiju.“

Smrzavanje za slobodu u Austriji

I u Austriji vlasti pozivaju na štednju električne energije i gasa. Parola glasi: "Smrzavanje za slobodu!“ Personalizovana varijacija na ovaj apel glasi "Smrzavanjem protiv Putina!“, a pošto se Austrijancima savetuje da se zbog štednje gasa i struje ne tuširaju svakog dana, a ne moraju baš ni svakog drugog, može se čuti i "Smradom protiv Putina!“

Jedna Bečlijka kaže da su joj računi za gas i struju u odnosu na prošlu godinu tačno duplo veći. Grejanje uključuje periodično, u stanu nosi džemper i zimski prsluk.

Nemci i Austrijanci su poslednjih decenija navikli na visok životni standard koji je rastao svake godine. Taj trend je prekinula pandemija, božemoj, viša sila, ništa se tu ne nije moglo. I taman kada je izgledalo da se situacija smirila i da se sve vraća na staro dobro blagostanje, Putin je napao Ukrajinu, što je prouzrokovale oštre sankcije Zapada protiv Rusije, što za posledicu ima energetsku krizu, istorijski visoku inflaciju, drastična poskupljenja svega i svačega neophodnog za život. A to nije volja Božija, već politička odluka.

Uprkos velikoj državnoj pomoći raste broj bankrota, u Nemačkoj je broj preduzeća koja su prijavila bankrot u novembru u odnosu na oktobar porastao za 18,4 procenata.

Vlasti od građana traže da se solidarišu sa Ukrajincima, stvar se uzdiže na viši nivo pa se govori o principijelnoj borbi za uzvišene ciljeve i demokratske vrednosti u Evropi, kaže se da bi mirenje sa ruskom agresijom na Ukrajinu i otimanjem ukrajinskih teritorija značilo mirenje sa napadom na ljudska prava, demokratske tekovine i slobode svih nas, te da je to valjda vredno malo smrzavanja i malo manjeg životnog standarda.

Situaciju rastućeg nezadovoljstva koriste ekstremni levičari i desničari, a odgovor glasi da Putin upravo na to računa – da će se razmaženi građani Zapada pobuniti protiv smrzavanja i opšte skupoća pa će njihove vlade biti prinuđene da popuste sankcije na ruske energente.

Bivši direktor Nemačkog društva za sociologiju prof. Štefan Lesenih negodovao je zbog tona kampanje "Smrzavanje za slobodu“, on smatra da je kontraproduktivna. Jer iako je štednja energenata sama po sebi dobra, čak i poželjna jer doprinosi očuvanju životne sredine, deluje kao da vlast odgovornost za podršku Ukrajini želi da prebaci na građane, na pojedinca, a aspsurdno je da pojedinac ikome pomaže tako što se smrzava.

Kremlj svaku naznaku iskazivanja nezadovoljstva postojećim stanjem u zapadnim državama posmatra sa neprikrivenim zadovoljstvom. U Moskvi raste nada da će zamor Zapada dovesti do opadanja pomoći Ukrajini i popuštanja sankcija protiv Moskve, te da će to doprineti pobedi Rusije u na ukrajinskom ratištu, šta god da to značilo.

J.H./Süddeutscher Rundfunk/ARD/Stern