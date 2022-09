Sankcije Rusiji: Prihod od izvoza energenata mnogo veći od troškova rata

Zatvoren do daljnjeg: Severni tok 1

Foto: Stefan Sauer/dpa via AP

6. 9. 2022. / 13.56

Prema analizi Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) sa sedištem u Finskoj, prihodi Rusije od izvoza fosilnih goriva ubedljivo premašuju troškove rata koji je započela invazijom na Ukrajinu 24. februara. Prihodi Rusije su u tomperiodu iznosili 158 milijardi evra, dok se dosadašnji troškovi rata procenjuju na oko 100 milijardi evra.

Analiza je obuhvatila ruski izvoz nafte, gasa i uglja u periodu od 24. februara do 24. avgusta ove godine. Proučeni su podaci transporta brodovima i protok gasovoda. Evropska unija je najveći uvoznik ruskih energenata koje je od početka rata platila 85 milijardi evra, sledi Kina sa uvozom u iznosu od 35 milijardi evra.

Unutar Evropske unije prednjači Nemačka sa uvozom ruskih energenata u visina od 19 milijardi evra, što je svrstava na drugo mesto u svetu iza Kine. Analiza CREA pokazuje da uprkos smanjenom obimu uvoza ruskih energenata zbog ogromnog porasta cena nafte, gasa i uglja Rusija ostvaruje “rekordne” prihode.

Zatvoren Severni tok 1

Zbog navodnog kvara i dalje je zatvoren gasovod Gasproma Severni tok 1. Nemački ministar privrede Robert Habek "ne polazi od toga“ da će gas ponovo poteći ovom trasom, piše, nemački "Špigel“. Zapad optužuje Moskvu da gas koristi kao oružje u sveopštem sukobu.

Habek je rekao da će zbog energetske krize Nemačka do sredine aprila "za svaki slučaj“ ponovo da pokrene dve od tri neuklerane elektrane, koje su zatvorene u sklopu "zelene agende“. Prethodno je bilo planirano da počnu da proizvode električnu energiju do kraja godine

J.H./Spiegel

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com