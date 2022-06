Sankcije i Srbija: Bez ruske nafte za NIS preko JANAF-a

Jedna od očekivanih posledica sankcija: Naftovod Krk

Foto: Vikipedija

5. 6. 2022. / 13.17

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije potvrdilo je da Naftna industrija Srbije (NIS) posle novog, šestog paketa sankcija EU Rusiji, neće moći da se snabdeva ruskom sirovom naftom preko Jadranskog naftovoda (JANAF), javio je N1.

"Novim paketom sankcija zabranjuje se snabdevanje ruskom sirovom naftom preko bilo koje luke, morskim putem, a NIS se snabdeva sirovom naftom koja se tankerima doprema do luke Omišalj (u Hrvatskoj). To znači da nema mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu više doprema ruska sirova nafta, ali bi NIS mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja“, navode u Ministarstvu.

Podaci Agencije za energetiku Srbije, regulatornog tela za sektor energetike, pokazuju da Srbija najveći deo nafte uvozi iz Iraka, oko 45 odsto, iz Kazahstana dolazi oko 10 odsto, Norveške jedan odsto, dok je iz Rusije u Srbiju dolazilo gotovo 15 odsto naftnih potreba zemlje. Iz domaće proizvodnje Srbija podmiruje oko četvrtinu svojih potreba (26,1 odsto).

"Jedna od očekivanih posledica novog paketa sankcija EU je i pritisak na tražnju, jer će i druge zemlje tražiti alternative uvozu nafte iz Rusije", pojašnjavaju iz Ministarstva rudarstva i energetike. Drugim rečima, očekuje se novi skok ionako visokih cena nafte.

U odgovoru Ministarstva na upit N1 kaže se da Srbija nije jedina evropska zemlja koja bi bila pogođena novim paketom sankcija EU. Međutim, od šestog paketa sankcija EU je privremeno izuzela neke svoje članice, prvenstveno one koje nemaju izlaz na more poput Mađarske, Češke i Slovačke, koje "pate od specifične zavisnosti“ od uvoza ruske nafte i "nemaju održive alternativne opcije“. Bugarska i Hrvatska takođe će dobiti "privremena odstupanja“ za određene vrste nafte.

M.T./N1

