Sankcije Evrope Rusiji: Poslovna prilika za Er Srbiju

Jedan od retkih na putu za Moskvu: avion Er Srbije

Foto: Tanjug

6. 3. 2022. / 16.02

Evropa, pa i zemlje regiona, zatvorile su svoje vazdušne prostore za avione koji lete pod ruskom zastavom. To je jedan od odgovora na rusku invaziju Ukrajine. Moskva je odgovorila istom merom. Srbija i Belorusija jedine su zemlje u Evropi koje nisu uvele nikakve sankcije Ruskoj Federaciji.

Za vazdušni saobraćaj to znači da su avioni Er Srbije jedini avioni iz kontinentalnog dela Evrope koji sada mogu da lete do Moskve. Kao rezultat toga, broj letova se ovih dana povećao.

Kako se može videti na njihovom sajtu, do Moskve se direktno leti svakako dana.

Broj polazaka varira između jedan i tri dnevno, odnosno između 12 i 17 nedeljno što znači da je Er Srbija duplo povećala broj letova, u odnosu na nekadašnjih osam nedeljno.

Nakon sankcija Zapada, a zbog velike potražnje za put do glavnog grada Rusije, cena karte je bila i do 1100 evra, ali sada, nakon povećanja kapaciteta letova košta između 300 i 400 evra. Cene jesu razumne, ali mesta je sve manje – prema poslednjim podacima slobodnih mesta za mart gotovo da nema.

Do Moskve se leti regularnim avionima Erbas 319 i 320, a uposlen je i veliki avion koji se ranije koristio za letove do Njujorka.

Petar Vojnović, urednik vazduhoplovnog portala "Tango Six“ objašnjava za "Vreme“ da će ipak najveći broj letova iz kontinentalnog dela Evrope koji su zaustavljeni zbog sankcija preuzeti velike svetske avio kompanije, poput "Turkiš Erlajnsa“, "Katar Ervejz“ i nacionalne kompanije Ujedinejnih Arapskih emirata.

"U toj konstelaciji snaga, Er Srbija će preuzeti jako mali procenat letova, ali i taj mali procenat drastično je značajan za Er Srbiju. I trenutno vidimo da Er Srbija povećava svoje kapacitete".

Trenutna prednost Er Srbije je što do Moskve leti znatno kraće u odnosu na turskog ili bliskoistočne avio-prevoznike. Kako kaže Petar Vojnović, usled političkih okolnosti i "igrom slučaja“ Er Srbija je došla u neverovatnu prednost "koju poslovno nikad ne bi dobila“ i postala konkurencija najvećim svetskim igračima.

U javnosti se spekulisalo da će evropske zemlje, eventualno, zabraniti srpskim avionima da lete do Rusije preko njihovih vazdušnih prostora. Radio slobodna Evropa je, međutim, prenela izjavu zvaničnika iz Evropske komisije da EU nema instrumente da to sprovede.

Petar Vojnović kaže da oni u teoriji postoje, ali da bi razlozi za njihovo aktiviranje bili isključivo politički. Objašnjava da vazduhoplovna regulatorna tela, kao što je Evropska agencija za bezbednost vazdušnog prostora, mogu da zabrane nekim avio-kompanijama da saobraćaju isključivo iz bezbednosnih razloga – kvarova, problema sa posadom ili nekih drugih tehničkih problema.

On smatra da s obzirom na činjenicu da države mogu da utiču na rad ovakvih institucija, nije nemoguće da se iskoriste neke provizorne i administrativne stvari kojima bi moglo da dođe do odluke da se Er Srbiji zabrani letenje. "Ali u tom slučaju bi bilo jasno da se radi o političkoj odluci, a ne o nekim tehničkim problemima Er Srbije“.

Vojnović kaže da postoje neke druge "ekonomske i političke odluke“ kojima EU može da "kazni Srbiju“ zbog neusklađivanja sa sankcijama Rusiji. Takođe, ne isključuje mogućnost da dođe do "nezvaničnog tolerisanja“ letova ka Moskvi iz Evropske unije zbog činjenice da je to gotovo jedina avio-kompanija koja će saobraćati do Moskve.

S.P.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com