SAD

Foto: Mircea - see my collections on Pixabay

18. 11. 2022. / 8.56

San Francisko: Socijalna pomoć za transrodne osobe

Osobe koje žele da se prijave za prvi socijalni program fokusiran isključivo na transrodne osobe moraju da ispune sledeće uslove: da imaju najmanje 18 godina, da se identifikuju kao transrodni, nebinarni, rodno nekonformni ili interseksualni, da ne primaju više od 600 dolara mesečno, da žive u gradu i okrugu San Franciska i da budu voljni i u mogućnosti da popune anketu svaka 3 meseca i podnose potpunu prijavu