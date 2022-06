Samit G7: Podrška Ukrajini – koliko bude potrebno

Pokušaj da se ogranici cena nafte: Na radnom ručku

27. 6. 2022. / 21.53

U dvorcu Elmau u bavarskim Alpima u Nemačkoj, održava se samit grupe sedam najrazvijenih država sveta (SAD, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Velika Britanija, Japan). U zajedničkom saopštenju sa samita, lideri grupe G7 obećali su "da će nastaviti da pružaju finansijsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini koliko bude potrebno". Osim toga, izrazili su "duboku zabrinutost“ jer je Rusija objavila da bi mogla da prebaci u Belorusiju raketni sistem koji osim konvencionalnog može da koristi i nuklearno naoružanje, i zatražili od Rusije da dozvoli "slobodan prolaz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine“, da bi se izbeglo pogoršanje globalne krize sa hranom.

Na samitu su lideri G7 održali i onlajn sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji je tom prilikom od njih tražio da učine sve kako bi se rat okončao pre zime, zatražio sisteme protivvazdušne odbrane i pooštravanje sankcija Rusiji.

Lideri G7 su na današnjem sastanku pokušali da donesu mere kojim bi ograničili cenu nafte. Razlog za to je pre svega pokušaj da se Rusiji smanji prihod od prodaje tog energenta, pošto Ruska Federacija na prodaji nafte sada zarađuje mnogo više nego prošle godine, zbog skoka cena, mada je većina zemalja Zapada prestala da naftu kupuje od Rusije. Vašington je predložio da se Rusija primora da zemljama koji su veliki kupci, poput Indije, naftu prodaje po nižoj ceni, ali ta mera za sada nije usvojena zbog protivljenja pre svega Nemačke, jer Berlin sumnja kako bi se ona uopšte sprovela.

"Ostajemo jedinstveni u podršci Ukrajini protiv ruske agresije. Sve naše zemlje vode politiku koja je u velikoj meri usklađena i verujem da je to dobra poruka. Donosimo teške odluke i takođe smo veoma oprezni, pomažemo Ukrajini koliko god je to moguće, vodeći računa da izbegnemo konflikt Rusija-NATO. To je suština, da budemo odlučni i da istovremeno razumemo potrebe vremena u kom živimo", poručio je nemački kancelar Olaf Šolc, domaćin samita.

"Nema dogovora koji predsednik Zelenski zaista može da prihvati. U takvim okolnostima, zemlje G7 koje podržavaju Ukrajinu moraju da pomognu Ukrajincima da ponovo izgrade svoju ekonomiju, da izvoze žitarice i naravno, moramo da im pomognemo da se odbrane. I to je ono što ćemo nastaviti da radimo", izjavio je tokom sastanka britanski premijer Boris Džonson.

M.T./Beta/Rojters/AFP

