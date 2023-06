SAD i Srbije: Može li tekst Njujork tajmsa o Vučiću nešto da promeni

Foto: FoNet/Milica Vučković

Početkom maja 2023. godine, veliku pažnju balkanske i američke javnosti izazvao je opširan tekst Njujork tajmsa o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, detaljima iz njegove političke karijere i navodnim vezama sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka.

Kako podseća Glas Amerike, ovaj članak je na društvenim mrežama podelio barem jedan visoki zvaničnik Stejt departmenta, a bio je i predmet diskusije u Kongresu SAD.

Tekst Roberta Vorta detaljno opisuje zločine za koje se sudi Belivukovoj kriminalnoj grupi. Autor navodi da su veze njenih pripadnika sa policijom dobro dokumentovane, da "nema sumnje da su Belivuk i njegova banda u zatvoru, samo zato što je Europol razbio šifru“ za aplikaciju koju su koristili, ali i da se sve to teško moglo dešavati bez znanja Vučića koji "ima gotovo potpunu kontrolu nad skoro svakim aspektom javnog života“ u Srbiji.

Na njegove brojne zahteve da dobije intervju sa predsednikom Srbije nije dobio odgovor.

Sam Vučić je odgovrio preko Happy televizije i emisije "Ćirilica“ u kojoj je rekao da je "besmisleni tekst u Njujork tajmsu naručen“ i da je zapravo pisan u Srbiji.

Sagovornici Glasa Amerike navode da je najveći značaj teksta u tome što je objavljen u respektabilnom mediju sa velikim brojem čitalaca.

"Nedjeljni magazin je važan, to je ekspoze o Vučiću i njegovoj vladi. I to je stvari stavilo u međunarodni kontekst, imajući u vidu da je reč o Njujork tajmsu. Kao što sam govorila kolegama iz regiona, članak se deli po internetu, između ambasada, po celom Balkanu. Svi to čitaju“, kaže Tanja Domi, profesorka Škole za međunarodna i javna pitanja na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

Geri Kalman, izvršni direktor američkog ogranka organizacije Transparensi internešnal, navodi da je šokantna i strašna priča da su najviši nivoi vlasti toliko isprepleteni sa kriminalnim organizacijama, dok Suzan Rouz-Akermen, profesorica pravnih i političkih nauka na Univerzitetu Jejl i koautorka knjige "Korupcija i vlada“ kaže: "To je užasno. To je veoma loše“.

Zainteresovani senatori

Senator Bob Menendez upitao je prilikom nedavnog pretresa Odbora za spoljnopolitičke poslove Senata specijalnog savetnika američkog državnog sekretara Dereka Šolea o navodima iz teksta Njujork tajmsa da li je ovo izvještavanje kredibilno.

"Verujmo da jeste. Mislim, ne mogu da govorim o pojedinostima tog teksta, ali tamo postoji mnogo korupcije…“, odgovorio je Šole.

"Kakvi su onda realni izgledi za Srbiju kao pouzdanog partnera, sa takvom pozadinom?“, ponovo je upitao Menendez.

"To je nešto što stalno ponovo moramo da testiramo i to činimo otvorenih očiju. Ali mi držimo odgovornim Vučića i njegove kolege za njihovu korupciju, za njihovo ponašanje i aktivnosti. Nametnuli smo sankcije protiv mnogih ljudi širom regiona“, naveo je Šole.

Vučićevi advokati?

Za Kurta Basinera, analitičara organizacije Savet za politiku demokratizacije, zvaničnici Stejt Departmenta su na pretresu "zvučali kao Vučićevi advokati“.

"Oni su u osnovi izbegli odgovor. Nisu se bavili suštinom toga. I mislim da to simbolizuje sveobuhvatnu politiku pacifikacije prema regionu“, smatra Basiner.

Tanja Domi navodi da ne razume ciljeve američke spoljne politike prema Zapadnom Balkanu i smatra da ako je cilj da se Srbija približi Zapadu – ne postoji dokaz da se to i dešava.

"Postoje politike i ciljevi koje mi ne moramo nužno da znamo, koji služe nacionalnim interesima Sjedinjenih Država, u saradnji sa Vladom Srbije. Ali ako Sjedinjene Države tvrde, a to je već dugo praksa, da pristupaju Srbiji kao važnom igraču u regionu, kao najvećoj zemlji – i čini se da Zapad nastavlja da sledi ideju da je Srbija stabilizujuća sila u regionu – uz objavljivanje teksta i sve ono što se kasnije dešava na terenu, veliki protesti – mislim da to pokazuje da Srbija nije stabilan entitet i da je izazvala mnogo problema u regionu i da to nastavlja da radi“, kaže Domi.

Kada je reč o konkretnom primeru, Kalman nije siguran koliko će priča Njujork tajmsa promeniti način na koji se Sjedinjene Države odnose prema Srbiji.

"Mislim da postoji mogućnost da bi Sjedinjene Države, imajući u vidu ulogu Srbije i gde se ona nalazi u svetu, mogle da izvrše određeni pritisak da bi pokušale da poboljšaju stvari u Srbiji. Koliko daleko će ići i da li su zabrinute da će srpske vlasti ući u savez sa zemljama i interesima u suprotnosti američkoj nacionalnoj bezbjednosti, pa će se zbog toga povući, ne znam odgovor na to pitanje“, kaže Kalman.

