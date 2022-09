Svet

U pripremi pooštravanje zakona o zabrani LGBT "propagande": Ruska Duma

Foto: The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

20. 9. 2022. / 10.33

Rusija: Zabrana propagiranja „netradicionalnih seksualnih odnosa“

Ruski zakon iz 2013. godine koji zabranjuje širenje informacija o „netradicionalnim stilovima života“ među maloletnicima trebalo bi znatno da se pooštri i u potpunosti zabrani "propagandu netradicionalnih seksualnih veza“. I kazne za prestupnike bi trebalo da budu strožije. Ruska LGBT mreža, zajedno s mnogim drugim grupama za pomoć LGBT osobama, stavljena je na listu stranih agenata ruske Vlade