Rusija: Pucnjava po ulicama, vojska ubija civile misleći da su Vagnerovci

Šta se dešava od jutros u Rusiji, pitanje je koje ceo svet postavlja dok zbunjeno posmatra sve militantniji razvoj situacije u ovoj zemlji.

Nakon što je vođa Vagnerove paravojne formacije Jevgenij Prigožin rekao da će oni krenuti na vojni i politički vrh kako bi oslobodili građane Rusije laži, korupcije i birokratije, predsednik Vladimir Putin najavio je surovu osvetu za izdajnike zemlje.

Od tog trenutka u Rusiji kreće pravi haos. Ruska obaveštajna služba FSB započela je krivični postupak protiv njega zbog poziva na oružanu pobunu.

Potom je vođa Vagnera objavio da njegove treupe kontrolišu Rostov na Donu i vojne objekte u Voronježu. Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je postupak lidera grupe Vagner Jevgenija Prigožina izdajom i udarcem nožem u leđa. U Moskvi su uvedene protivterorističke mere.

Za to vreme, u naftnoj rafineriji kod Voronježa zapalio se rezervoar sa gorivom. To nije ništa naspram vesti i video snimaka koji su potom počeli da stižu na društvene mreže.

U uznemirujućem snimku na Tviteru, ruska nacionalna garda otvorila je vatru u Voronježu na automobil za koji se verovalo da prevozi vojnike Vagnera.

The Russian national Guard opened fire on a car near which they thought was carrying Wagner Group soldiers in Boguchar in the Voronezh region.

Turns out it was a family from Rostov.

The father was killed, while his wife and daughter were seriously injured

The civil war is here pic.twitter.com/UNtJmTC0Yp

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023