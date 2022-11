Robokap u San Francisku: Policijski roboti-ubice

Foto: Wolfgang Eckert on Pixabay

30. 11. 2022. / 14.43

Svetski poznati proizvođači robota uglavnom se ograđuju od toga da veštačku inteligenciju opreme oružjem. Uprava policije San Franciska ima, međutim, upravo takvu želju: da poseduje robota koji bi u slučaju nužde bio u stanju da neutrališe napadača.

Na nečemu sličnom, za sada, doduše, bez mogućnosti da zadaje smrtonosne povrede, radi i srpski vlasnik televizije, DJ i pronalazač Željko Mitrović koji je predstavio dron koji izbacuje mrežu i tako neutrališe “kriminogeno i agresivno lice”.

Za razliku od Mitrovićeve ideje, policija San Franciska traži robota “kao opciju za upotrebu smrtoosne sile”, ako su ugroženi životi građana i policajaca i ako ne postoji bolja opcija za reševanje situacije.

Nadzorno telo lokalne policije je, uprkos izričitom protivljenju nekih članova, kako piše reporter Mission Local, sa osam glasova “za” i tri “protiv” izglasalo nacrt predloga sa sledećom formulacijom: “Roboti su opcija za upotrebu smrtonosne sile samo ako postoji neposredna opasnost po živote građana ili policajaca i koja ne može da se stavi pod kontrolu primenom drugačije sile i mere u cilju deeskalacije, ili ako se dođe do zaključka da takve mere ne bi bile dovoljne da se opasna situacija stavi pod kontrolu”.

Samo šef policije, njegov zamenik ili vođa specijalne jedinice bi mogao da autorizuje upotrebu robota koji bi primenio smrtonosnu silu.

Distopična sadašnjost

Želje uprave policije San Franciska, koje bi lako mogle da postanu stvarnost, naišle su na oštre kritike. Nemački “Špigel” citira Tifani Mojer iz Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area koja nacrt ovog predloga smatra “nenormalnim”.

Ona kaže da mi izgleda živimo u “distopičnoj budućnosti u kojoj diskutujemo da li policija sme da upotrebi robota koji bi izvršio egzekuciju stanovnika bez sudskog procesa, porote ili sudije”.

Nije sve crno-belo

“Špigel” citira i ekspertkinju za bezbednost i modern vojnu tehnologiju sa European Council on Foreign Relations u Londonu Ulrike Franke koja nabavku takvih robota smatra “upitnom”, iako se u San Francisku ne radi o Robokapu, dakle autonomnom robotu koji pomoću veštačke inteligencije može sam da donosi odluke.

“Odluku o upotrebi oružja i dalje bi donosio čovek, razlika je samo u prostornoj udaljenosti”, kaže Franke.

Naoružanim robotima ide u prilog da bi se tako štitili životi policajaca koji bi, takođe, sa veće distance, kada nisu neposredno ugroženi, odluke mogli da donose hladne glave i bez psihološkog pritiska.

S druge strane bi upotreba smrtonosne sile postala “isuviše jednostavna”, pitanje je da li bi iz daljine mogla ispravno da se procennjuje situacija, a počionioci bi, suočeni sa naoružanim robotom, možda bili pod većim stresom i manje spremni da se predaju.

Franke kaže da bi bilo veoma važno da upotreba robota koji mogu da primene smrtonosnu silu podleže istim pravilima kao bilo kakva druga upotreba sile.

Američka policija je najmanje jednom upotrebila robota da ubije počinioca koji je predstavljao opasnost za živote građana i policije: u Dalasu je 2016. robot opremljen eksplozivom razneo ubicu policajaca Micaha Džonsona koji se bio zabarikadirao. I tada su se kritičari pribojavali da bi to mogao da bude presedan.

J.H./Mission Local/Spiegel

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com