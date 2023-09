Rio Tinto: Rušimo naše, po zakonu, nema veze sa litijumom

Foto: Natali Bertrams

Kompanija Rio Tinto saopštila je da rušenje kuća u Gornjim Nedeljicima u blizini Loznice nema veze sa projektom "Jadar" i iskopavanjem litijuma, već sa bezbednošću i da sve rade pozakonu.

Aktivisti udurženja "Ne damo Jadar" sprečilu su rušenje objekata, tvrdeži da se dozvole za to izdate nelelafno.

"Kompanija Rio Sava otpočela je radove na uklanjanju građevinskih elemenata tradicionalne arhitekture koji prethode rušenju napuštenih objekata na parcelama u vlasništvu kompanije. Ovi objekti i dalje nastavljaju da se urušavaju i predstavljaju potencijalni bezbednosni i zdravstveni rizik za naše zaposlene, naše susede i lokalnu zajednicu. Bezbednost radnika i zajednice biće prioritet tokom radova na uklanjanju objekata", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je kompanija vlasnik zemljišta na kome se radovi odvijaju i da su pribavili se neophodne dozvole od lokalne samouprave odnosno Odeljenja za planiranje i izgradnju grada Loznice koje se mogu pregledati na internet stranici kompanije.

"Radovi na rušenju nisu početak izgradnje projekta Jadar. Rušenje se preduzima da bi se obezbedila bezbednost i dobrobit naših suseda jer napušteni objekti i kuće nastavljaju da se urušavaju i predstavljaju bezbednosni i zdravstveni rizik."

Zlatko Kokanović iz Udruženja "Ne damo Jadar" izjavio je da se niko ne protivi rušenju ovih kuća, ali da je uslov da se sve odradi po zakonu.

"Oni su prekršili niz koraka. Izdali su građevinske dozvole za rušenje, a zakonom nije regulisano to prepoznavanje. Građevinski inpektor bi trebalo da izađe na teren, da konstatuje da je objekat nelegalno izgrađen i da naloži rušenje, što su oni preskočili. Glavni urbanista iz Loznice je potpisao te dozvole, i to još pre godinu dana. One su se nalazile na sajtu Grada 15 dana, ali ih sada nema nigde“, objasnio je Kokanović.

U Rio Tintu su za N1 rekli da i dalje veruju i projekat "Jadar".

"Smatramo da samo nakon široke debate utemeljene na činjenicama treba razmatrati kakva je budućnost projekta "Jadar“, međutim, to nije odluka koju kompanija može doneti“, poručuju iz Rio Tinta.

Napominju da poštuju odluku Vlade iz januara 2022. i da su sve njihove aktivnosti u skladu sa pravnim statusom kompanije.

