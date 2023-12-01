Izbori 2023
1. 12. 2023. / 18.22
RIK: 18 lista u trci za Skupštinu Srbije
Zbirna lista će biti istaknuta na svakom biračkom mestu u Srbiji, a na glasačkim listićima koji će se naći pred biračima izborne liste biće raspoređene po redosledu njihovog proglašenja
Republička izborna komisija (RIK) utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za učešće na parlamentarnim izborima 17. decembra na kojoj je 18 lista sa ukupno 2.817 kandidata predloženih za 250 poslaničkih mesta, prenosi RTS.
Zbirna lista će biti istaknuta na svakom biračkom mestu u Srbiji, a na glasačkim listićima koji će se naći pred biračima izborne liste biće raspoređene po redosledu njihovog proglašenja.
Za učešće na parlamentarnim izborima RIK je proglasio liste:
- ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE
- IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE
- DR VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA
- MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLjANjE – DRŽAVOTVORNA SNAGA – SRPSKA STRANKA ZAVETNICI – SRPSKI POKRET DVERI
- DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – SRPSKA KOALICIJA NADA – NOVI DSS – POKS – VOJISLAV MIHAILOVIĆ
- VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – ELNÖKÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜNKÉRT, A JÖVŐÉRT!/SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA, ZA NAŠU ZAJEDNICU, ZA BUDUĆNOST!
- SRBIJA PROTIV NASILjA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ZELENO-LEVI FRONT, NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK – ĆUTA, DEMOKRATSKA STRANKA, POKRET SLOBODNIH GRAĐANA, SRBIJA CENTAR, ZAJEDNO, POKRET ZA PREOKRET, UDRUŽENI SINDIKATI SRBIJE "SLOGA“, NOVO LICE SRBIJE)
- USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – BOŠNJACI SANDŽAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI / USAME ZUKORLIĆ – UJEDINjENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA – BOŠNjACI SANDžAKA, TOMISLAV ŽIGMANOV – DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI
- SDA SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN/SDA SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN
- ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU
- NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILjNI LjUDI – VUK JEREMIĆ, DR SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ, SINIŠA KOVAČEVIĆ, VLADIMIR GAJIĆ, MARINA LIPOVAC TANASKOVIĆ
- DOBRO JUTRO, SRBIJO – SAŠA RADULOVIĆ (DJB) – BORIS TADIĆ (SDS) – ANA PEJIĆ (OTETE BEBE)
- POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLjA – ŠAIP KAMBERI /BETEJA POLITIKE E SHQIPTARËVE VAZHDON – SHAIP KAMBERI
- DR BRANIMIR NESTOROVIĆ – MI – GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ
- SRBIJA NA ZAPADU – DA SE STRUKA PITA
- RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ
- ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE
- ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE-LUGINA E BASHKUAR
M.J./RTS
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