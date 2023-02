Retrospektiva Johanesa Vermera: Prilika koja se pruža jednom u životu

Najpoznatija Holanđanka: Vermerova "Devojka sa bisernom ogrlicom" u Amsterdamu

Foto: AP

19. 2. 2023. / 22.18

Portal "Dutch Amsterdam“, turistički vodič bez koga je neozbiljno šetati se Amsterdamom, na naslovnoj strani preporučuje retrospektivnu izložbu Johanesa Vermera u Rijksmuzeumu, zato što je to izložba "Once in a life time opportunity“.

Odmah objašnjava i zašto je ovo prilika koja se pruža jednom u životu: u Rijksmuzeumu je izloženo 28 od 35 sačuvanih Vermerovih dela, što do sada nije uspelo još ni jednom muzeju na svetu. Dodaje da je prethodna Vermerova retrospektiva bila pre 27 godina, u Hagu, ali je na njoj bilo samo 22 slike, te zaključuje da je potpuno neverovatno da će ikada više, bilo gde na svetu, biti druga Vermerova izložba poput ove.

Zatim vas obaveštava da su karte u prodaji, i nudi vam strelicu koja će vas, kad kliknete na nju, odvesti na stranicu sa virtuelnom blagajnom. Kad tamo, obaveštenje da su trenutno sve ulaznice rasprodate, da Rijksmuzeum traži načina da omogući još ulaznica, poziva zainteresovane da ne odustanu i u međuvremenu im nudi virtuelnu turu kroz izložbu čiji je vodič britanski glumac Stiven Fraj.

Izložba je otvorena 10. februara. Nedelju dana pre toga mediji su je najavljivali kao blokbaster izložbu zato što je već tad bilo prodato preko 200.000 ulaznica. Direktor Rijksmuzeuma Tako Dibits je izjavio da je to "nezapamćeno za jednu izložbu“.

Presrećan što je Rijksmuzeum uspeo da nabavi gotovo sve Vermerove slike, Dibits je istakao je da "nije verovao da će toliko muzeja pristati da pozajmi svoja remek-dela", na čemu im je neizmerno zahvalan.

Rijksmuzeum ima samo (!) četiri Vermera: Uličice, Mlekarice, Ženu u plavom koja čita pismo i Ljubavno pismo. Zvezdu izložbe, Devojku sa bisernom izložbom, sliku iz 1665. koja je svetsku popularnost stekla nakon istoimenog romana Trejsi Ševalije a potom i ekranizacije sa Kolinom Firtom kao Vermerom i Skarlet Johanson u ulozi slikareve sluškinje i modela sa slike, pozajmljena je iz Haga, iz Maurichejsa.

Izložba se zatvara 4. juna.