Republički zavod o inflaciji: Onolika koliko Mali kaže

13. 11. 2023. / 13.21

Republički zavod za statistiku objavio je kolika je bila inflacija u oktorbu i to isti podatak koji je pre nekoliko danas naveo i ministar finansija Siniša Mali.

Potrošačke cene u oktobru ove godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 8,5 odsto, dok su u poređenju sa decembrom 2022. godine u proseku povećane sedam odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Pre nego što su podaciji o inflaciji u Srbiji objavljeni na sajtu Republičkog zavoda za satistiku, Ministar finansija Siniša Mali izneo ih je javno i to kao rezultat rada vladajuće stranke.

Šta je poskupelo?

Kako se navodi, cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru u odnosu na septembar u proseku su zabeležile rast od 0,3 odsto.

U oktobru, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama "obrazovanje" (2,9 odsto), "odeća i obuća" (1,7), "zdravlje" (0,8), u grupama "alkoholna pića i duvan", "oprema za stan i tekuće održavanje" i "restorani i hoteli" (za po 0,5 odsto), "stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva" (0,3) i u grupama "transport" i "rekreacija i kultura" (za po 0,2 odsto).

Pad cena zabeležen je u grupi "komunikacije (-0,1 odsto), a cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, naveo je Zavod.

Nije normalno

To što je ministar finansija Siniša Mali pre Republičkog zavoda za statistiku izašao sa podacima o oktobarskoj inflaciji izazvalo je polemiku u javnosti i pitanje odakle ministru podaci o inflaciji pre RSZ-a?

Ekonomisti tvrde da su naši političari uvek bili privilegovani u korišćenju javnih podataka, ali to ne bi smelo da bude normalno.

Tako je profesor na TMF Petar Đukić rekao je da su naši političari uvek bili privilegovani u korišćenju javnih podataka.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić takođe je istakao da je to proceduralna greška i da nijedan državni organ ne bi trebalo objavljuje fleš procene RZS.

"Postoje procedure i rokovi i to treba da se poštuje. Informacije postaju zvanične tek onda kada ih objavi Zavod za statistiku, a do tada one nisu konačne. Osim toga, RZS obračunava inflaciju, a Narodna banka Srbije ima zadatak da vodi politiku koja utiče na inflaciju. Ministar finansija nema razloga da se tu oglašava“, izjavio je Šoškić.

B.G./FoNet

