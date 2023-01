Rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra: Šapić promenio odluku nezavisno od peticije

Bulevar će biti proširen: Peticija Ne davimo Beograd

Foto. FoNet

23. 1. 2023. / 20.06

Nakon dopisa gradonačelnika Aleksandra Šapića, obustavljen je tender za prikupljanje tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Bulevara kralja Aleksandra od Cvetkove pijace do okretnice u Ustaničkoj ulici.

Prema Šapićevom dopisu, za taj deo Bulevara moguće je i "drugačije saobraćajno rešenje“.

Pokret "Ne davimo Beograd“, koji je organizovao peticiju protiv, kako su rekli, šminkanja Bulevara a za njegovo proširenje, ovakvu odluku smatra pobedom građana.

"Napravili smo prvi uspešan korak – zaustavili smo predizborno ‘šminkanje’ Bulevara, a sada idemo dalje, nastavljamo sa peticijom i tražimo proširenje i stvarno unapređenje saobraćaja za sve učesnike, a posebno bicikliste i pešake", naveo je u saopštenju koordinator opštinskog odbora tog pokreta Aleksa Petković.

On je najavio nastavak akcije prikupljanja potpisa "sve dok sopstvenim očima ne vidimo budžet za proširenje Bulevara i realizaciju projekta" ističući da 200.000 ljudi koji žive i rade u tom delu grada "zaslužuju pristojan i brz prevoz, a pešaci i biciklisti bezbednost".

Međutim, kako je "Politici“ rekao Marko Stojčić, glavni gradski urbanista, sve je ovo bilo odlučeno nezavisno od peticije, zahvaljujući dopisu gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Kaže da ga je "u septembru 2022. gradonačelnik pitao kako da rešimo problematiku u vezi sa proširenjem Bulevara kralja Aleksandra, od Ustaničke do Malog Mokrog Luga“, te da mu je Stojčić rekao "da je jedini način da se planirana tramvajska mreža izbaci iz plana, da se urade po dve kolovozne trake po smeru i trotoari. Tako ne bi moralo da se ekspropriše stotinak objekata na tom potezu, već svega nekoliko njih“.

Gradonačelnik je, ukazuje gradski urbanista, to prihvatio i dao nalog da se uradi tehnička analiza i plan, što je u međuvremenu i urađeno. Glavni urbanista dalje kaže da je obavestio Šapića "29. decembra da je spremna dokumentacija, da može da ide na Skupštinu grada odluka u vezi sa tim planom“, ali je onda utvrđeno "da nema smisla plan o rekonstrukciji bulevara u postojećoj regulaciji od Cvetkove pijace do Ustaničke, koji je pokrenut u vreme prethodne gradske garniture i koji je star dve, tri godine. Jer, postavilo se pitanje kakav smisao je da se širi bulevar od Ustaničke ka Malom Mokrom Lugu, da širi bulevar imamo od centra do Cvetkove pijace, a da između ta dva dela ostane u postojećoj regulaciji“.

Zato je gradonačelnik, kaže Stojčić, dan kasnije, 30. decembra, uputio dopis Sekretarijatu za investicije da se obustavi tender za obnovu Bulevara u postojećoj regulaciji.

U odluci o obustavi raspisanog tendera piše da su "u toku aktivnosti na donošenju odluke o izradi plana detaljne regulacije područja uz Bulevar kralja Aleksandra, između Ustaničke i Partizanske, kojim će se preispitati planirana regulacija Bulevara kralja Aleksandra“.

S.Ć./Politika/ Danas