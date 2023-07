Registar majki u Srbiji: Podsticanje glasača, a ne suštinska podrška porodici

Foto: Pixabay/fancycrave1

Pred poslanicima u Skupštini je u ponedeljak, između ostalog, predstavljen i Predlog zakona o privremenom registru majki koji predviđa novčanu pomoć za decu do 16 godina starosti od po 10.000 dinara.

Deo opozicije, tačnije dr Nenad Mitrović, poslanik DS za govornicom je izrazio čuđenje ovim Zakonom, koji, kako je rekao, nije usklađen sa normama EU i da nikada dosad nije video tako nešto, osim pravljenja registra teladi.

Zakon o privremenom registru majki.Ovakav zakon nije zabeležen od postanka ljudske vrste. pic.twitter.com/jXwHXOhl5V — Nenad Mitrović (@NenadMitrovi7) July 24, 2023

"Ukoliko je država odlučila da odvoji iz budžeta jednokratno sredstava za podršku porodici to je svakako mogla da učini i bez posebnog registra kojem se ne zna druga svrha osim te da se preciznije proceni potrebna sredstva. Svakako, ovakve mere podrške, koje po pravilu stupaju na snagu neposredno pre izbornih kampanja, često imaju za cilj podsticanje glasača, a ne suštinsku meru podrške porodici," rekla je za portal "Vremena" Tatjana Macura, predsednica Udruženja "Mame su zakon".

Postavlja se pitanje kako je i na osnovu čega doneta odluka da baš takva linearna mera svim porodicama odgovara? Nekim porodicama taj novac nije potreban, dok je nekima i to nedovoljno.

"I ranije smo imali slične kampanje podrške različitim kategorijama građana i one u globalu nisu donele opšti boljitak. Zašto se na kraju ne bi primenile socijalne karte? To je njihova suština – da se prepoznaju oni kojima je takva finansijska podrška neophodna i oni kojima nije i kojima je možda značajnija neka drugačija. Tačno je da se jedan deo tih sredstava vraća u državni kasu kroz potrošnju, odnosno PDV, ali sve to nekako sa strane deluje kao nepotrebno rasipanje bez previše smisla. Da li mi zaista imamo toliko novca za bacanje i da li, ako ga već imamo, nemamo ljudske kapacitete dovoljno dobre da osmisle drugačiji i svrsishodniji podsticajni paket?" pita se Macura.

