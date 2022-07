Reakcije na protest u Novom Sadu: Dve slike istog nasilja

Ograđivanje građana: Protsest protiv GUP-a u Novom Sadu

21. 7. 2022. / 19.38

Skupština Grada Novog Sada usvojila je na današnjoj sednici sa 63 glasa "za“ i četiri "protiv“ novi Generalni urbanistički plan do 2030. Tokom sednice na stotine aktivista okupilo se na protestu jer smatraju da neke od tačaka GUP-a daju "zeleno svetlo“ za izgradnju "Novog Sada na vodi“, da devastiraju prirodne oaze poput "Šodroša“, da se uništavaju zelene površine.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je nedavno da mu nije "drago što je GUP nacionalna tema“, kao i da je važno da na protestima nezadovoljnih građana ne bude fizičkog nasilja, odnosno da se nada da "demonstranti neće sprečavati odbornike da uđu u salu“. Međutim, danas je policija u civilu ali i uniformama upotrebila silu protiv okupljenih građana i političara koji su došli da podrže skup.

"Došli da napadnu gradonačelnika“

Neposredno pre početka sednice Vučević je rekao da se na protestu okupilio 70-80 ljudi, prenosi 021.rs. Konstatovao je: "Ne znam šta su očekivali? Da nas tuku? Valjda im je to bio cilj. Valjda su želeli da napadnu gradonačelnika, ali da on ne može da se brani, da ne sme ni policija, niti obezbeđenje Skupštine da ga brane. To bi valjda bio vrhunac demokratije“.

I dalje: "Neka vide građani današnje scene, molim da se lepo prikažu kako se ponašaju, te facijalne ekspresije. Pitajte ih o miševima u kutiji, o tome kako čuvaju Šodroš, a uništavaju zelene površine u gradu. Ja da im predam grad bez odluke građana na izborima – neću. Kad dođu izbori, kad pobede, ako se to dogodi, mogu da menjaju GUP ako žele. Bez podrške građana, 70 ljudi ne može da maltretira grad“.

Na pitanje zbog čega aktivistima nije dozvoljeno da prisustvuju sednici, Vučević nije dao odgovor.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je policija sprečila grupu demonstranata da nasilno sruše zaštitnu ogradu i upadnu na sednicu Skupštine grada. Naveli su da su tokom trajanja protesta priveli dva lica, jedno iz Novog Sada i jedno iz Požege, protiv kojih će biti podnete krivične prijave zbog napada na službeno lice.

Ko je i u čije ime tukao građane

Na društvenim mrežama sasvim drugačije slike, od one kakvu je predstavio Vučević. Šire se snimci na kojima se može videti da jednog aktivistu hapsi osmoro muškaraca u civilu, za koje mnogi sumnjaju da pripadaju "privatnom obezbeđenju“.

Gradski odbor Demokratske stranke, čiji su odbornici danas zajedno sa Srpskom radikalnom strankom glasali protiv usvajanja GUP-a, najoštrije je osudio "nasilje nad građanima Novog Sada“ i za nemire optužio gradonačelnika Vučevića i Srpsku naprednu stranku. Veruju da su "gradski vlastodršci predvođeni Vučevićem, koji se baš ovih dana samokandiduje za novog ministra pravde, pogazili Ustav i više zakona“, tako što su preuzeli ovlašćenja koja im prema pravu ne pripadaju.

U saopštenju se još kaže i da će DS insistirati da se rasvetli pozadina incidenata i da se utvrdi ko je naredio da se u Banovinskog prolazu ispred skupštine postave ograde, ko su "mišićavi i istetovirani momci koji su stajali uz ogradu i tukli građane“, kao i ko ih je za takav "prljavi posao“ angažovao.

"Početak pada gradske vlasti“

I Pokret za preokret je osudio "brutalnost“ pripadnika Žandarmerije i "privatnog obezbeđenja“ koje je štitilo usvajanje urbanističkog plana. Oni su saopštili da je među povređenim građanima i predsednik ovog pokreta Janko Veselinović.

Za potpredsednika Narodne stranke Borislava Novkovića policijska upotreba sile na protest građana ispred Skupštine Novog Sada označila je "početak pada gradske vlasti“, kao i da Novi Sad ulazi u "završnu fazu krize“ koja se može razrešiti na prevremenim izborima.

Nasilje na protestima u Novom Sadu osim političkih partija osudile su u četvrtak i organizacije civilnog društva okupljene oko platforme "Tri slobode“ koje zahtevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova da "hitno zaštiti građane i građanke koji su danas u Novom Sadu bili izloženi napadima privatnog obezbeđenja i da obustavi primenu represivnih mera i prekomerne sile“. Oni podsećaju da postoje snimci i fotografije na kojima se može videti kako upravo pripadnici "privatnog obezbeđenja“ nasilno guraju i obaraju demonstrante.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da je nedopustivo nasilje nad građanima Novog Sada koje su danas izvršili "privatni pretorijanci" gradonačelnika Miloša Vučevića. Precizirala je da su nasilnici u belim majicama, koji su obarali ljude na beton, uvrtali im ruke, nogama držali glavu i izigravali specijalce van svojih ovlašćenja, pripadnici privatne firme “Intersec Team” Dragana Lekića. Prema njenim rečima, reč je o "ljubimcu novosadske vlasti", koja ga za to plaća 29,1 milion dinara samo ove godine, preko tendera na kojem se ta firma jedina prijavila.

