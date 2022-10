Reakcije na izveštaj EK: Srbija da uskladi politiku sa Evropskom unijom

Nismo se pridružili klubu u koji želimo da uđemo: Borko Stefanović

13. 10. 2022. / 14.35

Jučerašnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija, po kome je Srbija sa 64 odsto pala na 25 odsto u oblasti spoljnih poslova, izazvao je reakcije i komentare da bi Srbija trebalo da uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije.

Borko Stefanović, predsednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije i zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) najavio je da će od Vlade tražiti usklađivanje politike sa politikom Evropske unije.

"To se pre svega odnosi na sankcije prema Rusiji. Kad se Vlada formira, biće prilika da sve stranke kažu svoj stav, argument za i protiv oko usaglašavanja", naveo je.

Ističe da će predložiti da Srbija i njena vlast moraju da usklade svoju spoljnu politiku sa politikom EU i očekuje da svi u Skupštini podrže taj predlog i da je bitno da ta politika zaživi.

"To će biti prilika da SNS izađe sa jasnim stavom, koji je odmicanje od lažne političke neutralnosti, to će biti prilika da SNS pokaže gde stoji. Došli smo do ivice, gde se suočavamo sa situacijom da prokockamo budućnost ove zemlje“, rekao je Stefanović.

"Niko u Srbiji ne misli da su sankcije dobre, mi smo protiv sankcija kao takvih, ali se mnogo toga promenilo: mate ratne zločine, izbeglice. Mi smo to osudili, ali se nismo pridružili klubu u koji želimo da uđemo. Mi ne moramo da uđemo u EU, ali recite to“, kazao je Stefanović.

"Ukoliko izaberemo pogrešan put, odbrana Kosova će biti otežana i nemoguća kada smo izolovani. Sada je momenat da se pređe crta da ne bismo ostali u večnoj čekaonici za budućnost, ovo će ostati zemlja staraca, a braniti Kosovo sa tih pozicija je nemoguće. Ovo je pitanje da li ćemo se prikloniti ekstremnoj desnici koja zagovara mitove, da čekamo 500 godina pa ćemo onda vratiti Kosovo. Objasinite ljudima šta znači ostati sa pogrešne strane zida, recite im da će izgubiti radna mesta, da će plate biti niže, da će energenti biti još skuplji, pa da li je pametno rukovoditi se emocijama“, pita se Borković.

Poslanik Evropskog parlamenta iz redova Demokrata i Socijalista Tonino Picula pozvao je Evropsku narodnu partiju (EPP) da iskoristi svoj uticaj na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, kako bi zvanični Beograd ispunio svoje obaveze kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

"Ne smemo da tolerišemo da Srbija razmetljivo jača savezništvo sa Rusijom, dok Putin eskalira svoj brutalni i ilegalni agresorski rat prema Ukrajini i preti svima nama nuklearnim oružjem“, rekao je Picula.

Iz EPP su saopštili u sredu da države koje su na strani ratnih huškača ne mogu biti kandidati za EU, jer Unija nije samo ekonomska, već zajednica zasnovana na vrednostima.

"Zemlje koje žele da budu deo bloka moraju da budu usklađene sa našim vrednostima. To se posebno odnosi na njihovu politiku prema Rusiji. Zemlje kandidati za članstvo u EU ne mogu da nastave da posluju kao i obično ili da usklađuju svoje spoljnopolitičke strategije sa ratnohuškačkim režimom“, naveli su evropski poslanici Rasa Juknevičijene i Paulo Rangel.

