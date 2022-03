Ratna cenzura: Piši i govori kako ti se kaže

O njima samo probranim rečima: Ruski vojnici

Foto: AP Photo

22. 3. 2022. / 18.07

Od pre otprilike tri nedelje u Rusiji se mora paziti kako se govori o ratu u Ukrajini . Širenje navodnih lažnih informacija podleže drastičnim zakonskim kaznama. Sada je donji dom ruske Dume odgovarajući cenzorski zakon proširio, izveštava nemački "Špigel“. Od sada će biti sankcionasane i "lažne informacije“ o inostranim akcijama ruske države.

Zatvorske i novčane kazne su predviđene za sve one, koji "svesno šire lažne inforacije“ o merama ruskih vlasti "izvan ruske teritorije“. Ako "lažne informacije“ dovedu do "ozbiljnih posledica“ previđena je kazna do 15 godina zatvora, saopštila je Duma.

Zakon još moraju da Potvrde Gornji dom, Federalni savet i da ga potpiše predsednik Vladimir Putin pre nego što stupi na snagu.

Prethodna verzija zakona od početka marta već predviđa kaznu do 15 godina zatvora za širenje "lažnih vesti“ o ruskoj armiji. Kazni konkretno podležu "lažne vesti“ o ruskim vojnicima, diskreditovanje ruskih oružanih snaga i podrška sankcija protiv Rusije.

Isto važi i za širenje "netačnih informacija o bombardovanju ukrajinskih gradova i smrt civila kao posledicu delovanja ruske armije“.

Zbog ovog restriktivnog zakona nekolicina nezavisnih ruskih medija je prestala sa radom, a mnogi strani dopisnici su napustili Rusiju zbog nemogućnosti da profesionalno izveštavaju.

J.H./Spiegel

Čitajte dnvevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com