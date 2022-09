Ratko Božović: Kad domaća tačka postane međunarodna zapeta

Lakoća naprednjačke neodgovornosti: Ratko Božović

Foto: Marija Janković

7. 9. 2022. / 10.21

Sociolog kulture Ratko Božović rekao je da izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Europrajda neće biti "i tačka" može dobiti i svoju zapetu, jer se sve "zapetljava" neprijatnim međunarodnim očekivanjima i neizvesnim posledicama.

On je dnevnom listu "Nova“ kazao da se Vučiću ne žuri sa formiranjem Vlade, jer mu ona nije ni potrebna da bi vladao. "Institucije su ovde čist višak i čist trošak, kao što je i demokratija, koja ovde ne stanuje, samo je prazna reč".

Kaže Božović da predsednik države ne žuri ni sa odlaskom sa čela Srpske napredne stranke, jer mu je sada najvažnije da dobije na vremenu i dogovori se sa sobom kako da se izađe iz "očiglednog ćorsokaka u koji je saterao državu".

Vučić, objašnjava Božović, prolongiranje odlaska sa čela stranke koristi da iskuša reakcije unutar stranke, to je "deo igre i dinamike podizanja emocija, što je deo njegove tehnologije vladanja“.

Vučićevu najavu formiranja "srpskog bloka" Božović ocenjuje kao nemoguću misiju, ali primećuje da ozbiljno jača desni front i da se do besmisla rasitnjava ostatak opozicije.

"Lakoća njihove neodgovonosti je i neshvatljiva i neprihvatljiva, kao i njihove sujete, nedostatak smisla za zajedništvo, neprestane zavađenosti i netolerancije, kao i odsustvo imaginacije o posledicama nadiruće desnice pred kojom je demokratska perspektiva ove zemlje tragično zamračena".

Radikalska inicijacija

"Pošteno govoreći, ovde moral i politika ne idu zajedno. Ponekad sam bio sa ljudima koji su postali preletači, otišli su kod naprednjaka. Analizirao sam kako izgleda to njihovo uključivanje u novonastalu situaciju, u tu interesnu grupu. Oni svi najpre moraju proći radikalski dril – moraju biti tako isključivi, tako dramatično nepodnošljivi u poništavanju onoga što su bili do tada i onog što sada jesu. Prvo morate biti radikal, pa se onda kao radikal presvučete u naprednjaka. To je jedna inicijacija, jedna metamorfoza demokrata u ono što su naprednjaci. Što je najvažnije, oni često deluju i ekstremnije u osporavanju onoga što su oni bili nego sami pripadnici stare nomeklature oko Vučića", rekao je Ratko Božović u intervjuu za "Vreme“ pod nazivom "Ideologija je ubila spontanost“.

M.N./FoNet

