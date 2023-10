Ratari u Vojvodini: Tri kilograma pšenice vredi koliko jedna kifla

Foto: Unsplash

Uprskos rodnoj zemlji, u Srbiji nema ko da je obrađuje. Sve su ređi i oni poljoprivrednici koji su nekada unapred plaćali zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Cena zemljišta po hektaru u Vojvodini se kreće oko 200 do 300 evra. To je prosek i nema mnogo odstupanja.

Prema rečima predsednika Asocijacije poljoprivrednika Novi Sad Miroslava Kiša, do sada je situacija bila takva da vlasnik zemlje koji je daje u arendu "tera" cenu zakupa do maksimuma, a pritom uzima subvencije države iako nije on taj koji je obrađuje.

Kako "Blic" piše, okolnosti su takve da, čak i da cene arende stagniraju, što nije slučaj, nema ko više da ih uzima u zakup.

Popis poljoprivrede je u toku. Prema onom poslednjem iz 2012. godine, na teritoriji Vojvodine bilo je registrovano ukupno 147.623 poljoprivrednih gazdinstava, što je iznosilo 21,2 odsto od ukupnog broja domaćinstava sa teritorije Pokrajine.

Neizvesnost nepodnošljiva

Kako je za "Blic" rekao Kiš, poljoprivrednici dolaze u situaciju da nemaju taj luksuz da mogu podneti neizvesnost prihoda.

"Sve češće smo svedoci da mnogi otkazuju zakupe, revidiraju ugovore, pa čak i prestaju da se bave poljoprivredom. A kako i ne bi? Ako uzmemo da jedna kifla u pekari košta koliko tri kilograma pšenice u otkupu, shvatićemo da je takvo stanje neodrživo", kaže on.

Prema njegovim rečima, sve su ređi i oni poljoprivrednici koji su nekada unapred plaćali zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Učešće vlasništva pravnih lica i preduzetnika u ukupnom broju poljoprivrednih gazdinstava je u Vojvodini, u odnosu na ostali deo Republike, i pre 11 godina bio vrlo visok i iznosio je 23 odsto.

Prosečna veličina poljoprivrednog gazdinstva u Vojvodini iznosila je 10,9 ha. Veličina korišćenog poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini kod 70 odsto poljoprivrednih gazdinstava je bila ispod pet hektara, a kod 10 odsto gazdinstava veća od 20 ha.

