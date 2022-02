Rasprodaja autorskih prava: Kud Dilan i Springstin, tu i Sting

Muzičar i vinogradar: Sting

13. 2. 2022. / 11.58

Britanski muzičar Sting prodao je autorska prava na kompletan opus pesama kompaniji Universal Music Group i pridružio se tako grupi svetski poznatih muzičara koji su poslednjih nekoliko godina učinili to isto.

Razlog tome su striming paltforme, odnosno pad prodaje nosača zvuka , na šta je što je zbog pandemije još došlo i do pada prihoda sa koncerata.

Procenjuje se da je Universal za autorska prava platio Stingu oko 300 miliona dolara. Ugovor obuhvata sve Stingove solo radove, od 1978. kada je predvodio Polis, sa kojom je objavio 5 studijskih albuma, do najnovijih hitova. Bridge je objavio u novembru prošle godine.

Sting kaže da je "oduševljen“ poslom sa Universal-om, zato što mu je "apsolutno bitno“ da sva njegova dela "imaju dom u kojem će ih ceniti i poštovati“, a i zato što će mu omogućiti da se "sa dugogodišnjim obožavateljima poveže na nove načine“ i svoje pesme predstavi "novoj publici, muzičarima i generacijama.“

Muzička kompanija Sony ranije je otkupila ceo katalog snimljene muzike Boba Dilana od 1962. godine do danas, plus prava na buduća izdanja i reizdanja. Pre ovoga, Dilan je već bio prodao Universal Music autorska prava, odvojeno od prava na snimanje, više od 600 svojih pesama za 300 miliona dolara.

Kompaniji Sony su svoju muziku poverili i Brus Springstin, Red Hot Chili Peppers, Tina Tarner, Šakira i drugi. Naslednici Dejvida Bouvija su povodom njegovog 75. rođendana prodali njegovih šest decenija stvaralaštva kući Warner Chappell Music navodno za 250 miliona dolara.

Procenjuje se da je od svih njih najviše zaradio Brus Springstin, 500 miliona dolara, pa se komentariše da je to znatna svota novca za čoveka čije pesme govore o problemima radničke klase.

Američki kantautor Dejvid Krozbi je prošle godine odluku da proda prava na svoj rad objasnio time da mu je "striming ukrao sav novac od ploča. Imam porodicu i hipoteku i moram da brinem o njima, pa mi je ovo bila jedina opcija.“

Stručnjaci smatraju da kada se jednom prodaju, teško je vratiti prava na pesmu, i navode primer Tejlor Svift koja je sa 15 godina potpisala ugovor o ustupanju izdavačkih prava unapred, tako da sad kuća Big Machine Records poseduje prava na 6 njenih albuma. Autosrka prava su nekoliko puta preprodavana, ali Svift nikad nije uspela da ih otkupi. Nedavno je čak počela ponovo dasnima tih špest albuma za Universal, kako bi opet imala kontrolu nad svojim radom.

Da li je ugovor sa Universalom kraj Stingove karijere? Da li ga sada više zanima vinograd i proizvodnja vina u Toskani gde je odavno kupio dvorac iz 16. veka okružen vinogradom, maslinama, jezerima i šumama? Pre dve godine je posadio nove sadnice vinove loze na površini od 11 hektara, od koje proizvodi 150.000 boca vina. Vinima daje imena po svojim velikim hitovima: Message in the botttle, Sister Moon, When we dance…

Koliko se zna, još ni jedno vino se ne zove po njegovoj pesmi Every Breath You Take, najslušanijoj radijskoj pesmi do sada.

