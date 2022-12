Radomir Lazović: Ovo bre ljudi ništa ne valja

Ko koga napada: Radomir Lazović

Foto: Screenshot

7. 12. 2022. / 17.30

Rasprava o budžetu nastavljena je u Skupštini Srbije i danas posle podne, začinjena međusobnim zamerkama na rad između pozicije i opozicije.

Tako je, na primer, primedbu opozicije da je budžet gotovo zaboravio na mlade, Jelica Žarić poslanica SNS-a odgovorila ocenom da se "opozicioni amandmani odnose samo na napade na Srpsku naprednu stranku“.

Odgovorio joj je Radomir Lazović, šef zeleno-levog poslaničkog kluba Ne davimo Beograd – Moramo:

"Ja se izvinjavam ovde je rečeno da ovi amandmani služe za napade na SNS. Amandman za povećanje dečjeg dodatka služi za napad na SNS. Da se ljudima kojima je potrebna socijalna pomoć uveća pomoć i da se ne ukida, to je napad na SNS? To vam je napad? Da se zamene grejna tela i da se poveća energetska efikasnost, to je napad na SNS? Da ljudi izoluju kuće, da se zameni stolarija, to je napad na SNS? Stvarno? Da se deo sredstava namenjen BIA preusmeri za programe podrške mladima? Stvarno? Pa vi ste ljudi ovde uspeli kad smo govorili o rebalansu budžeta da nam kažete da je budžet za mlade povećan samo šta je to tada bilo 0,08 na 0,05 posto, a danas kad se budžet donosi ste uspeli da budžet za mlade smanjite na 0,3 odsto. I to je ta vaša briga za mlade? ", pitao je Lazović i nastavio:

"Amandman da se sredstva sa Nacionalnog stadiona prebace na izgradnju kanalizacije, pa pola Srbije nema kanalizaciju, a vi hoćete da gradite milionski stadion. Ej bre! Je’ l vam to napad na SNS? Ako su ovo politike SNS mi ćemo ih bre ljudi uvek napadati. Ovo bre ljudi ništa ne valja. Ništa vam ovo ne valja", rekao je Lazović.

Replicirao mu je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS, pozivajući se na fotografiju Lazovića koju je pokazao, tvrdeći da je na njoj pijan:

"I onda u jedan sat popodne ustanete natečeni, bunovni, dođete ovde i krenete da urlate. I stvarno mislite da ćete da nas fascinirate i stvarno mislite da ćete da postanete lider nečega. Nama ste svi jednako dragi, dragoceni, nikog od vas ne bismo menjali ni za šta na svetu“, rekao je Jovanov.

O predlozima koje je naveo Lazović, a koji bi po njegovom mišljenju bili dobri po budžet, Milenko Jovanov nije rekao ni reč.

S.Ć./ N1/Nova S

