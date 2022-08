Radikalizacija blokade: Zbog dva i po dinara

Ne odustaju od potpunog ispunjenja zahteva: sanašnja blokada kod Kragujevca

Foto: Screenshot N1

16. 8. 2022. / 13.37

Nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, koji je trajao devet sati, poljoprivrednici su danas nastavili blokadu puteva.

Prema rečima Milete Slankamenca predstavnika poljoprivrednika, blokade će se nastaviti širom Srbije "zbog dva i po dinara“. Naime, nije postignut dogovor oko cene suncokrete: ratari su korigovali svoj zahtev sa 75 na 73 dinara po kilogramu, ali im Vlada nudi 70,50 dinara, sa svim manipulativnim troškovima.

"Poljoprivrednici su bili krajnje fleksibilni na jučerašnjem sastanku. Mogu da kažem da je čak i država dala sve napore, da su sada najviše oči uprte u uljare zbog cene suncokreta, jer oni nisu hteli da popuste ni malo i da se oslobode svoje zarade i svog profita“, rekao je Milan Marković predstavnik uruženja poljoprivrednika Stig.

Sve ostalo je dogovoreno, premije za mleko, moratorijum na kredite, subvencije za naftu.

"Mi ovde ostajmo dok ne čujemo dobre vesti od naših kolega iz Vojvodine i ostalih sa pregovora sa Brnabić i Nedimovićem. Sve je više traktora iz Batočine, Brzana, Lapova, Rače i Kragujevca ovde kod motela Straževica“, komentarše Milan Milošević, poljoprivrednik iz Rače, odluku da se danas radikalizuju blokade.

Danas su ratari dodatno blokirali put na brzoj saobraćajnici Kragujevac-Batočina, kod naplatne rampe autoputa E 75 u opštini Lapovo.

U Novom Sadu poljoprivrednici osmi dan drže pod blokadom deo Bulevara Mihajla Pupina.

Gradonačelnik Novog Sada i jedan od dva kandidata za premijera nove Vlade Miloš Vučević, rekao je da "velika većina ljudi koji protestuju ima neku muku, ali ima tu i ljudi koji su na svakom protestu. Ne mogu da razumem šta su im krivi građani Novog Sada, zašto su nam juče blokirana dva mosta? Novi Sad i Novosađani to nisu zaslužili. Znam da je popularno pridružiti se protestima i da neki misle da je to pravi trenutak u kojem će se stvoriti kritična masa i da će pasti vlast, ali to slušamo već 10 godina i nikada se nije desilo", podsetio je gradonačelnik.

Juče uveče nakon razgovora, putevi su otvoreni "u znak dobre volje“, kako su rekli ratari, i znak da poljoprivrednici nemaju nameru da ugrožavaju građane, ali će blokade biti nastavljene do ispunjenja uslova.

S.Ć./Beta/N1/RTV

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com