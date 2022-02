Rade Veljanovski: Bolesti medijskog sistema neće se izlečiti do izbora

Dok ne vidim promene na ekranu, ništa ne verujem: Rade Veljanovski

19. 2. 2022. / 15.18

Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje (PNT), koje je rezultat pregovara vlasti i opozicije uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta o poboljšanju izbornih uslova, predstavilo je izveštaj o političkom pluralizmu na srpskim televizijama uoči izborne kampanje. Rezultati monitoringa pokazali su da je zastupljenost vanparlamentarne opozicije procentualno veća na gotovo svim posmatranim televizijama, da je pluralizam zastupljeniji nego ranije, ali i da razlike u odnosu na prethodni period nisu velike.

Za kopredsedavajućeg Nadzornog tela Radeta Veljanovskog nema dileme da se i golim okom može videti da pojedine televizije, pre svega Happy i Pink, "preterano forsiraju vlast u pozitivnom svetlu, dok vanparlamentarne opozicije ima u tragovima“.

Veljanovski za "Vreme“ kaže da sam monitoring ne može da poboljša ništa, već samo da utvrdi kako se mediji ponašaju i da Nadzornom telu ukaže na to gde su problemi. Dodaje da je nemoguće zahvatiti sva pitanja i sve aspekte i da je zato rezultate potrebno i deskriptivno prikazati kako bi "bilo potpuno jasno o čemu se radi“.

Neslaganje o "opštem utisku“ ponašanja medija pre početka kampanje, bio je razlog razmimoilaženja unutar članova PNT-a, zbog čega se Olivera Zekić, kopredsedavajuća ovim telom iz redova REM-a, ogradila u svoje i ime članova REM-a, od članova koje su izabrale političke partije. Ipak, kaže Veljanovski, REM u ovom trenutku ni na koji način ne blokira rad PNT-a.

Prema njegovim rečima, deo PNT-a je insistirao da se u zajednički stav uključi da, na primer, televizija Pink u svojim emisijama poput Nacionalnog dnevnika ima kratke sadržaje koji uopšte nisu izveštavanje o nekom dnevnom događaju već promocija vlasti i napad opozicije.

"Pored toga, uočili smo da, na primer, koalicija oko SSP-a predloži Zdravka Ponoša za predsedničkog kandidata, Mariniku Tepić za nosioca liste, Vladetu Jankovića za gradonačelnika, i to se u izveštaju kaže, ali se odmah dodaju negativne konotacije o te tri ličnosti. U monitoringu je sve to zabeleženo kao izveštavanje u negativnom tonalitetu“, objašnjava Veljanovski.

Na pitanje kako da se mediji ponašaju, ako nema jedinstvenog stava unutar Nadzornog tela, Veljanovski kaže da će to telo pozvati sve medije da se ponašaju prema već postojećim medijskim zakonima, a da je potreba bila da se naglase primeri gde se oni krše.

Veljanovski otkriva da mu je nakon sednice PNT-a vlasnik Pinka Željko Mitrović telefonom saopštio "da će otvoriti svoj program za sve stranke, i da će im dati ravnopravne uslove“, a da li će to one da iskoriste, Mitrović, to ne zna.

Veljanovski nema "iluziju da će televizija Pink potpuno da se promeni“, ali ocenjuje da je ako oni razmišljaju o tome, "to onda neki pomak“, te da je lepo što to čuje, ali "dok ne vidi na ekranu, to ništa ne znači“.

Ocenjuje i da je ponašanje televizija daleko od idealnog, te da ne treba imati ni "iluziju da će se za ove izbore sve to promeniti niti da će PNT uspeti da izleči izuzetno velike bolesti našeg medijskog sistema.“

Prisustvo vanparlamentarne opozcije povećano je na oba javna servisa (RTS i RTV), a izveštavanje o strankama bilo je neutralno. Pink je oko 8 odsto svog programa posvetio opoziciji u negativnom tonu, dok je televizija Happy još više smanjila prisustvo vanparlamentarne opozicije u odnosu na ranije. Najveći deo političkog programa posvetili su političkim analitičarima, a preko 20 odsto priloga bilo je negativno prema opoziciji. U izveštaju se navodi da na televizijama N1 i Nova S dominira kritika vlasti, što se zabeležilo kao negativan tonalitet. N1 je vanparlamentarnim strankama posvetio 19 odsto svog vremena.

Po metodologiji odabranoj u novembru, monitoring uključuje televizije N1 i Nova S, a ne neke druge kablovske televizije.

"Bilo bi dobro da svi budu monitorisani, ali u Srbiji ima 380 elektronskih medija, pa je to jednostavno nemoguće. Voleo bih da se monitorišu i Palma plus ili Studio B, jer znamo kako oni izveštavaju. Ali odabrane su televizije sa najvećim pokrivanjem, najvećim uticajem i interesovanjem“, objašnjava Veljanovski i zaključuje da i drugi istraživači, poput BIRODI-ja, posmatraju iste televizije kao i PNT.

Sofija Popović

