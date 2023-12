Putin kreće u pohod na još jedan mandat: Da li ima protivkandidata?

Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva via AP

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će se ponovo kandidovati za predsednika na izborima koji će biti održani 2024. godine, objavio je Rojters pozivajući se na rusku državnu agenciju Tass. Ako pobedi, a malo ko veruje u suprotan ishod, on će ostanak na vlasti najmanje do 2030. godine, a posle toga imaće pravo na još jedan mandat i osttanak na vlasti do 2036. godine.

Putin, kome je Boris Jeljcin predao predsedničku funkciju poslednjeg dana 1999. godine, je od vremena Josifa Staljina predsednik sa dužim stažom od bilo kog drugog vladara Rusije, nadmašivši čak i osamnaestogodišnji mandat Leonida Brežnjeva.

Potvrda informacije o kandidaturi o kojoj se već nedeljama spekuliše u medijima došla je nakon što je Putin odlikovao vojnike koji su se borili u Ukrajini najvišom vojnom počašću Rusije.

Koliko je putinova pobeda izvesna i da li može da prođe kao svojevremeno Slobodan Milošević? Zatvoreni opozicioni političar Aleksej Navaljni i njegove pristalice pozvali su 110 miliona ruskih birača s pravom glasa da glasaju za "bilo kojeg drugog kandidata", osim Putina, iako smatraju da će "konačni rezultati biti namešteni".

“Istorijske paralele vrlo su klizave i po pravilu vode pogrešnom zaključku”, rekao je svojevremeno u intervjuu za "Vreme" istoričar i bivši diplomata Milan St. Protić o mogućim uspoređivanjima sadašnjeg vremena sa prošlošću.

“Kao što je onaj naš despot sa Dedinja doživeo poraz na svakom polju – vojnom, političkom, nacionalnom i unazadio ovu zemlju za ko zna koliko decenija – tako će i ovaj iz Kremlja. U svakom narodu ima takvih, a pogotovo tamo gde nema kontrole vlasti. Gde god su isključeni demokratski mehanizmi, pre ili kasnije će se pojaviti neko ko će da napravi karambol i od svoje zemlje i od onih okolo”, rekao je tada Protić

Za sedamdesetjednogodišnjeg Vladimira Putina su izbori formalnost, odnosno smokvin list kako ih nazivaju opozicioni političari jer će, uz podršku države, medija i gotovo bez bilo kakvog javnog neslaganja, on sigurno pobediti.

Putin idalje ima široku podršku i nakon skoro četvrt veka na vlasti, uprkos tome što je započeo izuzetno skup rat u Ukrajini koji je odneo hiljade života njegovih sunarodnika, piše Asošijejted Pres.

