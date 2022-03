Protesti na Kosovu: Kad glasanje postane sporedna stvar

Jasna izjava kosovskih Srba: sa današnjeg protesta u Kosovskoj Mitrovici

25. 3. 2022. / 20.49

U Kosovskoj Mitrovici i Gračanici održani su danas protesti, prvobitno zbog toga što kosovske vlasti neće organizovati srpske izbore 3. aprila na teritoriji Kosova. Da treba da se bore za svoja građanska prava jer im u "srcu Srbije“ premijer "privremenih institucija“ ne dozvoljava da glasaju, rečeno im je u Beogradu, nakon sastanka sa predsednikom Srbije.

S obzirom da je u međuvremenu postalo izvesno da će kosovski Srbi svoju građansku dužnost morati da obave daleko od svojih domova, i razlog za protest se promenio.

Dan uoči najavljenog okupljanja smenjena je predsednica Osnovnog suda u Mitrovici, Ljiljana Stevanović, pa je odlučeno da zahtev današnjeg okupljanja bude da se Ljiljani Stevanović ukine suspenzija. To što Srbi ovog 3. april prvi put neće moći da glasaju na izborima u svojim mestima na Kosovu gde žive, već na teritoriji "uže Srbije“, postalo je manje važno.

Na protestu mogli su se videti transparenti "Kurti srušio si Briselski sporazum, srušio si sve“; "Kurti nas neće oterati sa KiM“; "UN 1244 HELP“; "Samo hoću svoja ljudska prava“. Viđeni su takođe i autobusi sa registarskim tablicama gradova iz Srbije, poput Čačka i Beograda.

Srpska lista preduhitrila je sve one koji su pomislili da su ljudi iz centralne Srbije dovođeni na današnji protest, saopštenjem u kom napadaju portal KoSSev koji je izveštavajući sa događaja spomenuo i autobuse. Za Srpsku listu to je tendenciozno plasiranje neistina "koje "mogu imati opasne posledice i poslužiti kao alibi i povod za upotrebu nasilja prema našem golorukom narodu“.

Okupljenim građanima u Mitrovici obratio se predsednik Srpske liste i ministar u kosovskoj vladi Goran Rakić i izneo korake koje će preduzeti zbog suspenzije Stevanovićeve. "Prema informacijama koje smo jutros dobili, sve sudije srpske nacionalnosti, radnici sudstva, pravosudnih organa, nisu danas otišli na svoja radna mesta, u znak podrške smenjenoj predsednici suda“. Obećao je da će tako biti i ubuduće, sve dok se sudija ne vrati na posao.

Rakić je rekao i da je prvi put došlo do neslaganja Srpske liste sa predsednikom Srbije. Oni su Vučiću rekli da bi napustili sve kosovske institucije, a on ih je zamolio da to ne čine. "Ali predsedniče mi nismo ti. Predsedniče Vučiću, ovo je poruka i za vas – mi nismo ti koji krše Briselski sporazum“.

Opština Severna Mitrovica nekoliko sati kasnije demantovala je Rakića i objavila da opština radi i da svaki građanin može da dobije uslugu koja mu je potrebna. "Političke odluke su jedno, a na tehničkom nivou svi radimo“.

Sudski savet Kosova (SSK) je u sredu preduzeo disciplinske mere protiv srpskog rukovodstva koji se sastao sa predsednikom Vučićem, pa tako i protiv Ljiljane Stevanović. Ministarka pravde Kosova ocenila je da se prisustvom ovakvim sastancima "narušava imidž pravosudnog sistema“, a Stevanović je prema kosovskom zakonu o disciplinskoj odgovornosti sudija, suspendovana.

Sinoć, pod oznakom "hitno“, predsednik Aleksandar Vučić je na Instagramu objavio da je Aljbin Kurti odlučio da "napadne Srbe“ i objavio da je sudija Stevanović smenjena, a da će koliko već ujutru, uslediti čistka "svih srpskih komandira i policajaca koji su bili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost“.

"Aljbin Kurti pogazio je Briselski sporazum i po njegovoj volji i volji onih koji ga štite, Briselski sporazum više ne postoji. Aljbin Kurti je taj koji hoće da sruši mir na Kosovu i Metohiji. On je taj koji ovim odlukama želi da napadne srpski narod svuda gde on živi – i na jugu i na severu Kosova i Metohije“, upozorio je predsednik Srbije pred kraj poslednje nedelje do izborne tišine.

A što se tiče izbora, kako je saopštila Republička izborna komisije (RIK), birači sa Kosova moći će 3. aprila da glasaju u četiri opštine u Srbiji – Bujanovac, Raška, Kuršumlija i Tutin.

Evropska unija izrazila je nezadovoljstvo činjenicom da Beograd i Priština po ovom pitanju nisu postigli dogovor. Impresije kosovskog premijera Aljbina Kurtija su da nije Vlada Kosova ta koja je donela odluku za neodržavanje srpskih izbora na Kosovu, već da pravih pregovora između dve Vlade nije ni bilo. Kako kaže, očekivao je "normalnu razmenu pisama“ i zahtev Beograda koji bi Kosovo razmatralo, "što se nije desilo“.

Od početka Briselskog procesa, izbori na Kosovu su nazivani "prikupljanje glasova“, obavljani su na teritoriji Kosova, i to uz posredovanje ORBS-a. Da je moguće da se ova praksa prekine, pokazao je referendum 16. januara ove godine kada je glasanje organizovano van teritorije Kosova. I godinama pre toga, kosovski Srbi su putovali u Srbiju zbog izdavanja ličnih dokumenata, sudskih procesa ili vakcinacije. Oni, takođe, nemaju ni isti pasoš kakav imaju ostali građani Srbije, iako su i jedni i drugi državljani iste države.

Sofija Popović

