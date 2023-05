Protest poljoprivrednika: Još bez potpisa, dogovor prividno sklopljen

Poljoprivrednici još čekaju dogovor sa Vladom Srbije

Predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice Miroslav Matković, koji je bio na pregovorima u Vladi Srbije, naveo je danas da je trebalo u 12 časova svih sedam udruženja poljoprivrdnika da potpišu dokument koji je dogovoren u Vladi Srbije, ali da je to još pod znakom pitanja, a svih sedam udruženja trenutno su u kontaktu.

On navodi da se uporno implicira da su oni bili na pregovorima sa ministarstvom.

"Nismo, mi smo pregovarali sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić i ministrom finansija Sinišom Malom. Ministarka Jelena Tanasković nije ni bila na pregovorima. Oni to već spuštaju na nižu instancu“, poručio je Matković za portal Danas.

Matković kaže da poljoprivrednici u 12 časova danas treba da potpišu ono što je juče dogovoreno.

"Svih sedam udruženja je u kontaktu. Trebalo je danas u 12 časova da idemo da potpišemo dokument. Oni su to vešto uradili, da dođemo odmah u nedelju u 12, a nisu nam ni poslali šta treba da potpišemo. Ne sviđa nam se što se to tako radi, a tamo se pričalo o iskrenim namerama“, kaže on.

Svih sedam udruženja je trenutno u kontaktu i pravi se nova ponuda.

"Oni sad traže da više nikad ne izlazimo na proteste. Mi smo, ovo što smo dobili, mogli dobiti još pre dve nedelje, a opet su nas naterali da izađemo na ulicu“, navodi on.

