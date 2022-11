Protest nemačkih reprezentativaca: Ćutanje glasnije od reči

Protest protiv FIFA-e: Nemački reprezentativci pred utakmicu sa Japanom

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

24. 11. 2022. / 9.49

Nemački fudbaleri izašli su na obavezno fotografisanje pred svaku utakmicu. Bili su kivni jer je FIFA zabranila njihovom kapitenu Manuelu Nojeru da nosi kapitensku traku sa oznakom One Love – jedna ljubav – sa srcem u duginim bojama, koja je simbol otpora protiv homofobije, antisemitimizma, rasizma, koja ukazuje na ljudska i ženska prava, koja stoji za raznolikost, otvorenost i toleranciju.

Takva kapitenska traka trebalo je da bude odraz protesta zbog nepoštovanja ljudskih prava u Kataru. Još šest kapitena evropskih reprezentacija htelo je da nosi takvu kapitensku traku.

Kada im je to bilo zabranjeno, nemački fudbaleri su na obaveznom foto-terminu pred svaku utakmicu svi do jednog rukom prekrili usta: nije to bio samo gest protesta protiv zabrane homoseksualnosti i koječega drugog u Kataru, već pre svega protiv svesteske fudbalske organizacije FIFA-e.

"Nemačka je rekla, kako jeste. Nemci su igru, doduše, počeli sporo, ali su bili brzi sa njihovim stejtmentom pre zvižduka za početak utakmice“, pisao je britanski "Gardijan“.

"Miror“ je uputio hvalospev u pravcu rivala: "Moćan gest i jasan stejtment“.

I tako redom: “Bez trake sa duginim bojama za nemačkog kapitena, ali jak gest zajedno sa saigračima (“Gazeta delo Sport”, Italija); “Nemačka je nakon zabrane One Love traka uputila plakativnu poruku u pravcu FIFA-e” (“Telegraf”, Holandija); “I bez trake su pružili otpor. Nemačka ustrajava u protestu protiv FIFA-e” (“A Bola”, Portugal)…

Kao malo koje međunardno sportsko takmičenje, Svetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru je zbog stanja ljudskih prava u zemlji domaćinu prožeto političkim kontroverzama i svašta još po tom pitanju može da se očekuje.

Nemački reprezentativci rizikuju možda neku novčanu kaznu od FIFA-e, ali znaju da u Berlinu imaju punu političku podršu, baš kao i drugih evropskih reprezentacija, zapravo celog zapadnog sveta. Oni nisu rizikovali da im se protest na bilo koji način obije o glavu

Gest protesta iranskih fudbalera, sa druge, jeste odraz hrabrosti: oni iz protesta zbog gaženja prava žena kod kuće, zbog ubistva stotina i hapšenja hiljada demonstranata u Iranu pred utakmicu sa Engleskom demonstrativno nisu pevali himnu. Nisu dobili toliku pažnju, kao nemačke kolege.

A.I./Spiegel

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com