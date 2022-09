Protest komunalnih radnika: Nove firme su bacanje para

Najavljuju štrajk: sa današnjeg protesta komunalaca

Foto: Tanjug

28. 9. 2022. / 14.18

Neposredno pre početka današnje sednice Skupštine grada Beograda počeo je protest zaposlenih u komunalnim delatnostima. Nekoliko stotina članova reprezentativnih sindikata zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću, Toplanama, Vodovodu, Gradskoj čistoći i drugim preduzećima, protestuju protiv osnivanja novih gradskih preduzeća čije je osnivanje najavljeno dnevnim redom današnje sednice.

Danas će odbornici glasati za osnivanje još dve firme, "Beograd parkovi“ koje bi trebalo da se bavi upravljanjem parkova u deset opština, i firmu za naplatu karata u gradskom prevozu.

Okupljeni sindikalci smatraju da Beograd već ima firme koje rade te poslove, te da bi osnivanje novih predstavljalo bacanje para i oduzimanje posla za njih.

"Nemoj da ovo bude prva vlast u Beogradu koja je dovela do toga da komunalna delatnost štrajkuje", rekao je Ljubisav Orbović predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Sa skupštinske govornice, Aleksandar Šapić gradonačelnik Beograda je objasnio da novac od karata za gradski prevoz više neće ići u privatnu firmu, već direktno u gradsku kasu.

Prokomentarisao je i da "Sindikat protestuje jer misle da će Zelenilo i Čistoća da se gase, ja stvarno više nemam snage da slušam te budalaštine.“

Objasnio je da "to neće da bude preduzeće koje zapošljava ne znam koliko ljudi, imaće vršioca dužnosti za početak, a ideja je da se pozabavi unapređenjem sadržaja i omasovljenja ljudi koji treba da idu u parkove.“

Ocenio je da imamo velike parkove koji su prazni, a nema ljudi, jer nema sadržaja i pitao "zašto u Beču može da bude panoramski točak, a da mi to nemamo? To preduzeće treba da se bavi stvarima kojima se niko dosad nije bavio", rekao je Šapić

Radnike okupljene ispred zgrada Gradske skupštine je, iz sale, upitao "što nisu protestovali pre 12 godina kad je to dato privatnicima na naplatu? Kad je sa 70 miliona došlo na 250 miliona subvencionisanja. To znači da pare koje možete da date u vrtiće, škole, besplatne vaučere, sutra možda u besplatni školski pribor, vi ubacujete u bunar koji se zove javni prevoz. Za to nisu protestovali, nego sad kad smo rešili da pretresemo i vidimo šta ko radi."

S.Ć./NovaS

