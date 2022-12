Prostitucija: Korisnici usluga prostitucije se ne kažnjavaju

Foto: AP

3. 12. 2022. / 2.56

"Osobe koje se odaju prostituciji kažnjavane su tri i po puta više u odnosu na korisnike usluga prostitucije“, izjavila je aktivistkinja Autonomnog ženskog centra (AŽC) Sanja Pavlović.

Na teritoriji grada Beograda, broj kažnjavanih osoba koje se odaju prostituciji je čak 8,8 puta veći u odnosu na broj kažnjavanih korisnika iako su po Zakonu o javnom redu i miru, odgovorne i osobe koje se odaju prostituciji i korisnici tih usluga.

“Žene se kažnjavaju za odavanje prostituciji, bez obzira na to da li je korisnik bio prisutan ili ne, samo zato što su stajale na određenim mestima i nudile usluge prostitucije, iako do samog čina nije došlo”.

Autonomni ženski centar namerava da ovu temu otvori sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa prekršajnim sudovima, kako bi se ujednačila primena zakona, naglasila je Pavlović. Cilj je da žene koje se odaju prostituciji pred zakonom ne budu diskriminisane u odnosu na korisnike usluga prostitucije, objasnila je ona.

Prema njenim rečima, korisnici su muškarci od 19 do 60 godina, a više od polovine njih su zaposleni, a trećina njih su oženjeni i imaju decu. Žene koje se odaju prostituciji su manje obrazovane od klijenata, nezaposlene su i bez ikakvih primanja.

Pavlović smatra da ih važeći sistem kažnjavanja neće sprečiti da ponove to delo. One su, kako je obrazložila, na ivici egzistencije, pa se odaju prostituciji za naknadu od 1.500 do 2.500 dinara i to uglavnom na ulici, dok se kažnjavaju prosečnom novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara.

"Kada vidimo koliko je visoka ta kazna u odnosu na to koliko dobiju za odavanje prostituciji, shvatimo da one nemaju mogućnosti da tu kaznu plate i zato ostaju u tom začaranom krugu da bi mogle da isplate kaznu“, naglasila je Pavlović i navela da pojedine žene čak traže i mole sud da im da zatvorsku kaznu, jer nemaju mogućnost da plate novčanu.

Govoreći o temi elitne prostitucije, Pavlović navodi da istraživanje AŽC kroz presude nije prepoznalo takve slučajeve.

“Mi kroz ove presude nismo videli da su osuđene one žene koje se, kako pišu mediji, odaju prostituciji za 1.000 ili 1.500 evra za noć. One ili nisu bile unutar sistema, odnosno nisu bile kažnjene za ta dela, ili je to prosto mit”, zaključila je Pavlović.

S.Ć./FoNet

