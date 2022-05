Proširenje NATO-a: Švedska i Finska podnele zahtev za prijem u Alijansu

Podnošenje zahteva za prijem u NATO: Jens Stoltenberg sa predstavnicima Švedske i Finske

Foto: Johanna Geron, Pool via AP

18. 5. 2022. / 11.00

"Ovo je istorijski trenutak“, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na kratkoj svečanosti sa švedskim i finskim predstavnicima. "Toplo pozdravljam zahteve Finske Švedske da se priključe NATO-u. Vi ste naši najbliži partneri i vaše članstvo će ojačati zajedničku bezbednost", poručio je Stoltenberg.

Očekuje se da će za ratifikaciju u parlamentima svih 30 članica alijanse biti potrebno oko godinu dana. Turska je saopštila da ima rezerve što se tiče prijema Finske i Švedske u NATO zato što su pružile utočište “kurdskim teroristima”, ali je Stoltenberg danas rekao da taj problem može biti rešen. Odluka o prijemu novice članica mora da bude jednoglasna.

Ulaskom Švedske i Finske u NATO Moskva će doživeti još jedan težak poraz – najvažnije opravdanje za napad na Ukrajinu bilo je sprečavanje da se ta zemlja uvuče u NATO, čime bi Alijansa došla na samu rusku granicu. Sada NATO ipak dolazi na granice Rusije, i to bez ispaljenog metka. A svet je time još jedan korak bliže potencijalnom direktnom sukobu Alijanse i Rusije, samim tim i globalnoj katastrofi.

Moskva, bar za sada, naizgled uzdržano reaguje na tektonsku promenu koju donosi ulazak u NATO dve do sada neutralne skandinavske zemlje, od kojih je jedna njen prvi sused (finsko-ruska granica dugačka je oko 1300 kilometara), ali je upozorila da će to dovesti do militarizacije regiona i da će odgovoriti ukoliko NATO postavi nuklearno oružje ili dodatnu vojnu infrastrukturu u blizini njene granice.

J.H./FoNet

