Projekat “Jadar”: Jeste obavezujuć, nije obavezujuć

Od 3. januara ponovo blokada saobraćajnica: Protest protiv projekta "Jadar"

30. 12. 2021. / 8.44

Da li je Srbija poptisala obavezujuće ugovore sa kompanijom Rio Tinto, ili nije? Pedstavnici vlasti daju kontradiktorne odgovore na ovo pitanje, tipa “nismo se ni na šta obavezali, ali jesmo u obavezi”.

Premijerka Ana Brnabić naglašava svakom prilikom da je Rio Tinto došao u Srbiju za vreme prošle vlasti, da je australijsko-britanska kompanija pre 2012. dobila više dozvola za istraživanje litijuma na više lokacija i da je do sada uložila “velike pare”, pa da se Srbija samim tim “obavezala”.

Premijerka je svaki put izbegla da odgovori na šta se to Srbija i na osnovu kojih ugovora ili sporazuma “obavazala”, iz njenih izjava proizilazi da je država u nekakvoj obavezi samo zato što je investitor do sada ulagao u istraživanja tla. Iz izjava različitih predstavnika vlasti u više navrata može se zaključiti da je Rio Tinto u Srbiji do sada uložio preko 200 miliona evra.

Advokat specijalizovan za oblast prava zaštite životne sredine Sreten Đorđević kaže za “Vreme” da “formalno pravno projekat nije obavezujuć” i da treba razdvojiti “geološka istraživanja od faze eksploatacije”.

On ističe da odobrenje za geološka istraživanja “ne obavezuje državu da kompaniji da eksploataciona prava”, sem, kako kaže, ako ne postoji neki “tajni ugovor koji se krije od javnosti”.

Đorđević tvrdi da ne može biti javni interes da strana kompanije zarad svog profita ekspolatiše i oduzima imovinu u Srbiji, ali, kako kaže, jeste “javni interes da građani saznaju po kom pravnom osnovu se kompanijama može dati dozvola za eksploataciju”.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana naglasio da projekat “Jadar” “neće biti povučen”, uz floskulu da su ga “oni bivši” doveli, a da je sadašnja vlast “uradila sve što je narod tražio”. Delovalo je kao da je Vučić umirivao predstavnike kompanije Rio Tinto, uznemirene zbog žestine i brojnosti protesta protiv projekta “Jadar”. Vučić je ranije u jednom od obraćanja naciji "da narod razume" objašnjavao da bi eksploatacija litijuma od Srbije mogla da napravi "evropsko čudo"

Vlast Srpske napredne stranke je prvo krenula sa pričom da ugovori nisu potpisani, ali je u razgovorima sa meštanima u selu Gornje Nedeljice Predsedniku izletelo da će “pogledati sadržinu tih ugovora”. Sada je očigledno taktika da se odgovornost u potpunosti prebaci na “mračni” period do 2012. godine, dok se istovremeno striktno izbegava konkretan odgovor na pitanje: da li je Srbija potpisala neki obavezujući pravni dokument, ili nije?

Advokat Đorđević smatra da je Vlada pokušala da obmane javnost tako što je vratila prostorni plan Loznice na doradu, koji, međutim, nije nikakav pravni osnov. Po njemu je problematična Uredba Vlade Republike Srbije o prostornom planu područja posebne namene iz 2020. godine, kojim su poljoprivredna zemljišta pretvorena u građevinska, a koju Vlada odbija da ukine.

Ni Memorandum o razumevanju Rio Tinta i Srbije iz 2017. godine nije pravno obavezujući, ali je doveo do formiranja Komisije za implementaciju od tridesetak članova, kaže Đorđević. Između ostalih u njoj se nalaze i sekretar ambasade Australije, kao i direktor američke privredne komore u Srbiji. Sagovornik “Vremena” ističe da nije jasno po kom su osnovu oni tu.

Ekološki aktivisti su najavili nastavak blokada saobraćajnica od 3. janura 2022. i da neće odustati od toga da se projekat “Jadar“ pravno obavezujuće obustavi za sva vremena.

