ProGlas u Zaječaru: Podeljeni smo na one kojima je sve dozvoljeno i one koji ćute ili odlaze iz zemlje

Foto: ProGlas

7. 12. 2023. / 20.30

Još jedna tribina inicijative ProGlas održana je u Zaječaru u prepunom Omladinskom centru, a okupljenima su se obratili novinarka Biljana Stepanović, akademik dr Vladica Cvetković i glumac Ammar Mešić.

"Podeljeni smo na ekstremno bogate i ostale koji su siromašni, i kojima se propoveda da treba da budu siromašni. Podeljeni smo na one koji su članovi vladajuće stranke – one kojima je sve dozvoljeno, i one druge, koji imaju dve opcije – da čekaju i ćute dok im život prolazi, ili da odu u inostranstvo. Ja neću da odem u inostranstvo. Moje jedno dete je otišlo, drugo sam uspela da vratim, pitanje je koliko će i on ostati. Neću da odem. Ne može me niko oterati. Ovo je moja zemlja. Ja hoću da budem ovde. I hoću da idem po zemlji Srbiji o svom hlebu i vodi, i benzinu i putarini, i da razgovaram sa ljudima – kao danas sa vama. Smatram to svojim ljudskim pravom i ne dozvoljavam nikome da me zbog toga etiketira“, rekla je Biljana Stepanović.

Glumac Ammar Mešić osvrnuo se na to zbog čega mu je bilo važno da govori na tribini ProGlasa.

"Za mene ovo nije politika, već društveni angažman. Nikada me nije zanimala funkcija, već da se bavim svojim društvom, time kako neko pored mene živi. 2017. godine sam ušao u bavljenje aktivizmom. Nakon toga, neko vreme sam ćutao i sa strane gledao kako Srbija funkcioniše – kako moja država, u kojoj sam rođen, propada. Ćutao sam, radio, pokatkad komentarisao nešto preko društvenih mreža. I onda se desilo nešto što me je raznelo, što mi je zazvalilo dušu, a to je bio Ribnikar. Tog dana sam se zapitao kako i zašto se moje kolege i ja nismo dovoljno bavili decom i omladinom“, rekao je Mešić.

Akademik Cvetković rekao je da su pokretači inicijative želeli da probude Srbiju, te da u tome uspevaju bez obzira na tišinu RTS-a i većine medija.

"ProGlas nije imao šanse da oslobodi medije. Nismo dobili ni sekundu u Dnevniku javnog servisa. Izostanak te sekunde je najbolji pokazatelj medijskog mraka u Srbiji. Nismo mogli da oslobodimo medije, ali ono što možemo je da pozovemo na što masovniji izlazak na glasanje. Što više nas bude glasalo, toliko će biti vernija slika onoga što Srbija zaista misli“, poručio je dr Vladica Cvetković.

Inicijativu je do sada potpisalo više od 170.000 građana, među kojima i nekoliko stotina javnih ličnosti. Svako može potpisati inicijativu na: proglas.co.rs.

B.G./N1