ProGlas u Valjevu: Da postanemo građanska kontrola vlasti

Foto: D. Todorović

27. 11. 2023. / 21.51

Pola sata pre početka tribine, hol Centra za kulturu je bio prepun, u prvom redu su sedeli hapšena policajka Katarina Petrović, i uzbunjivač iz "Krušika“ Aleksandar Petrović. Kada su se na bini pojavili Svetlana Bojković, akademik Vladimir Kostić, Dragan Bjelogrlić, Peca Popović i voditeljka Darija Ranković, urednica portala "Kolubarske“, ceo hol je ustao da ih gromoglasno pozdravi.

Voditeljka je podsetila da ideja ProGlasa nije promena vlasti, nego promena sistema, i saopštila da ga je potpisalo preko 150 000 ljudi. Reč je prva dobila Ceca Bojković, koja je rekla da građani treba da izađu na izbore i zaokruže onoga koga hoće, zadatak je što više ljudi ubediti da to i učine, jer velika izlaznost smanjuje mogućnost manipulacija, te da se neglasanjem ustvari podržava vlast.

Akademik Kostić je naglasio da oni nisu rekli da su intelektualci ili neka elita, već su sebe definisali kao zabrinute građane, a vidi da zabrinutih građana ima sve više. Imamo pravo da mislimo svojom glavom, i ne smemo dozvoliti da nam to iko oduzme. Nastavio je, rekavši da je to bizarno, da oni koji se za vlast bore decenijama, zubima i noktima, optužuju njih, kao i druge, da žele malo vlasti, iako oni to ne žele. Za ove koji su na vlasti je normalno da žele vlast, a ukoliko je želi neko drugi, onda je to neprijateljstvo prema državi i narodu, ta prevara, kako je rekao, ne sme da prođe.

Bjelogrlić, koji je bivao poslom u Valjevu, je rekao da je, kao i u drugim sredinama, i u Valjevu osetio apatiju među ljudima, i pitao se, da li je u redu što su ljudi dozvolili da lošiji vladaju boljima. Kako je rekao, sve je otišlo dođavola, mi vapimo da dođu normalni ljudi, samo da nisu nenormalni i kriminalci, ima utisak da ljudi više ne traže ni stručne, ni pametne, samo da nisu nenormalni, i da nisu kriminalci. Želja mu je da se stvari sistemski promene, da građani dobiju društvo kakvo zaslužuju, prvi korak ka tome je da se izađe na izbore.

Peca Popović je uzevši reč rekao da oni samo hoće ono što nam je zakonom zagarantovano, izrazili su zabrinutost zbog nedostatka građanskih i radnih prava, nasilja na svakom koraku, i za sva ta nepočinstva postoji seme, i zrno nade, u obliku izlaska na glasanje, jer smisao demokratije je da se pitaju građani, nije vlast maltretiranje građana, vlast je služenje onima koji su vas izabrali. Njihova želja je da se živi u zemlji u kojoj će se prvo lice jednine promeniti u prvo lice množine, ne, Ja, ja, ja, nego, Mi!

Reč dobila i publika, bilo pitanje da se vlast ne može skinuti sedenjem i pričom, nego samo ulicom, na šta je odgovoreno da moramo dati sve od sebe da naučimo da se vlast menja na izborima, a da na ulici može da se brani izborna volja, ako se dese manipulacije i krađa, ali da treba pokušati da se krađa unapred spreči. Nadovezao se akademik Kostić, koji je rekao da se oni nisu okupili samo za ove izbore, već da žele da vide građane na vrhu piramide demokratske prakse, da nameravaju da ostanu aktivni i posle ovih izbora, da svi zajedno budu građanska kontrola svakoj vlasti. Pridružio mu se Bjelogrlić rečima da smo sve probali, samo nismo da napravimo društvo u kome će građani biti aktivni, kada ProGlas dođe do 500 000, i više, ljudi, svaka vlast će znati da je prati i motri toliki broj ljudi, i mora paziti šta radi.