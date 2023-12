ProGlas nastavlja da živi i posle 17. decembra

Pokrenuli smo proces i možda ne odmah, ali će do promene sigurno doći, smatra profesorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, dok sudija Miodrag Majić napominje da je u jednom političkom ambijentu prošlo dosta vremena i da je definitivno trenutak da se podvuku neke linije.

On je u serijalu Kvaka 23 Novinske agencije FoNet ocenio da je inicijativa ProGlas mnogima dala nadu i cilj i uverila ih da su promene moguće. Po njemu, inicijatori ProGlasa su rekli ono o čemu se stalno šapuće, a to je da smo stvorili jedno potpuno nenormalno društvo.

Napade na inicijatore Majić tumači činjenicom da je za vlast bilo teže da se izbori s četrnaestoro ljudi koje ne interesuju političke funkcije, nego sa svojim političkim protivnicima.

Pročitajte još: Tribina “Podrži i potpiši ProGlas” danas u Nišu

”Oni s ProGlasom imaju malo veći problem, jer kao, otkud sad pa vi? Kao, šta vi sad hoćete ako nećete da se talite u tom političkom životu? A kad nećete da se talite, onda ste vi za nas opasni i onda je to već problematično, mi ne znamo sa takvima”, objašnjava Majić. S druge strane, Ivanka Popović misli da je možda i dobro što je Proglas primio napade vlasti, da bi opozicija mogla da radi svoj posao. ”Osim toga, nadam se da opozicija kroz fizički kontakt sa potencijalnim biračima uspeva da dođe do građana, a mi srdačno pružamo podršku da se adekvatno predstave sve opcije koje postoje”, istakla je Popović.

Kako je napomenula u razgovoru s Tamarom Skroza, predstavnici ProGlasa nikome nisu sugerisali kako da glasa, nego samo koliko je važno da se čuje svaki glas i da se izađe na glasanje. Po njenom mišljenju, opozicija bi trebalo da vidi sinergistički efekat pojave ProGlasa sa sopstvenim delovanjem, uverena da ni oni koji su na poziciji ne mogu da vide štetu od toga, jer se promoviše izlazak na izbore.

Proglas, kako najavljuju sagovornici Kvake 23, nastavlja da živi i posle 17. decembra.

Proglas je i nastao sa idejom da ne bude jednokratna akcija koja bi samo podstakla na buđenje građanske svesti, već da ostane određena vrsta kontrolora, ko god bude politički upravljao našom zajednicom", nagašava Majić. On poručuje da će bilo koja vlast koja nastavi da nas vodi u pravcu suprotnom od onoga što je rečeno u ProGlasu, imati u inicijatorima i potpisnicima ozbiljnog protivnika.

Istovremeno, Popović ocenjuje da mi inače imamo prevelika očekivanja od izbora i da svake doživljavamo kao da su sudbinski. Prema njenom mišljenju, to bi trebalo da se menja, kako bi izbori bili rutinska stvar, gde mi kao građani biramo ljude koji će služiti našim interesima. Ona ističe da ProGlas nije fiksna organizacija, već grupa zabrinutih građana koja će nastaviti da bude zabrinuta i koja će pratiti šta se dešava. ”Ako su oni koje izaberemo zaista borci za interese najšireg građanstva, biraćemo ih i dalje, a ako ne, onda glasamo opet sve dok ne dođemo do one opcije koje će to obezbediti”, zaključila je Popović u razgovoru za FoNet.

M.J./FoNet