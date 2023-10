Produžen rok za preregistraciju vozila na Kosovu ili zabrana kretanja

Foto: Tanjug

31. 10. 2023. / 10.31

Vlada u Prištini produžila je datum registracije sa finansijskim olakšicama za vlasnike vozila sa srpskim tablicama akronima gradova na Kosovu i Metohiji – PR, KM, PZ, GL, UR, PE i ĐA do 1. decembra ove godine.

"Odluka je rezultat velikog broja zahteva za registracijom vozila na tablice RKS", navodi se u saopštenju vlade sa elektronske sednice.

Upozorava se da "nova odluka predviđa da, nakon 1. decembra 2023. godine, vlasnicima vozila sa srpskim tablicama PR, KM, PZ, GL, UR, PE, ĐA ne bude dozvoljena registracija na tablice RKS niti kretanje unutar ili preko teritorije Kosova".

Pitanje tablica izazvalo krizu

Pitanje registarskih tablica koje za gradove na Kosovu izdaje Republika Srbija (KM, ĐA, PR, PE, PZ, GL i UR), a koje Priština smatra nelegalnim, počelo je da se pokreće još u septembru 2021. godine, odnosno po isteku drugog petogodišnjeg produžetka dela Briselskog sporazuma o slobodi kretanja, kada su u pitanju KS tablice. To je izazvalo krizu na prelazima Jarinje i Brnjak.

Kosovska vlada tada je zapravo donela odluku o uvođenju reciprociteta, uvevši probne tablice za automobile sa srpskom registracijom.

Odluka nije bila ni primenjena, jer su Srbi na prelazima postavili barikade, istovremeno kada su se u blizini prelaza stacionirali pripadnici Specijalne Kosovske policije.

Kriza je okončana privremenim dogovorom o primeni režima nalepnica za registarske tablice, koje se i dalje primenjuju i za srpske tablice na Kosovu i za kosovske u Srbiji.

Nastavljene tenzije

Ipak, tenzije su se nastavile i krajem jula 2022. godine, uoči početka primene nove odluke kosovske vlade o (pre)registraciji, odnosno zameni srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu – za tablice RKS.

U nameri da se te tenzije smire, međunarodna zajednica uspela je u dva navrata da interveniše u prolongiranju ovih odluka.

Tri dana uoči novog isteka roka (31. oktobar) kosovska vlada tada je izašla sa novom odlukom o (pre)registraciji – da primenu vrši po fazama. Plan je bio da se njihova odluka o uklanjanju srpskih tablica primenjuje sve do 21. aprila 2023. – počev od opomena, preko kazni, probnih tablica, pa sve do potpunog uklanjanja. Olakšice prilikom uzimanja RKS tada su bile ograničene do 31. marta.

Kako se druga faza primene odluke – mera novčanog kažnjavanja vozača koji RKS tablice nisu uzeli, bližila – Kosovsku policiju na Severu početkom novembra napustili su srpski službenici, odbivši da svoje sugrađane kažnjavaju.

Usled novog skoka tenzija, međunarodna zajednica pozivala je kosovske i srpske lidere u Brisel. Tek uoči primene ove druge faze odluke, kažnjavanja vozača, 23. novembra, došlo je do novog dogovora.

Priština se obavezala na to da neće po fazama primenjivati odluku o (pre)registraciji, a Beograd da nove tablice srpskih gradova na Kosovu izdavati neće.

Beograd je potom, 6. decembra, izašao sa uredbom Vlade Srbije o posebnim uslovima važenja registarskih tablica sa srpskim oznakama gradova na Kosovu, potvrdivši da srpski MUP sada i zvanično neće izdavati nove tablice za gradove na Kosovu.

U uredbi su, međutim, naveli tada i da ni nove registracione nalepnice neće da se izdaju, već da će da se produži važenje starih. Prema toj Uredbi, građani su tako mogli da obavljaju tehnički pregled i uzimaju osiguranja, što će im biti dovoljno kao dokaz za vožnju.

Konfuziju kod građana tada je izazvalo to što u Uredbi nije bilo precizirano na kojoj teritoriji će moći da se koriste vozila sa produženim registracionim nalepnicama, potvrdom o tehničkom pregledu i polisom, te nedostatak informacije o tome da li će kao takva moći da prolaze preko administrativnih prelaza i da saobraćaju na teritoriji Kosova i u zemljama regiona.

Opravdana zabrinutost

Uprkos tome što su iz Vlade Srbije poručili da će vozila sa ovakvim tablicama moći da se kreću "kao do sada“, na terenu se, međutim, pokazalo da je njihova zabrinutost bila i opravdana.

Oni kojima je srpska registracija nakon dogovora od 23. novembra, istekla, na prelazima ka centralnoj Srbiji, od kosovskih službenika dobili su upozorenje – da nazad neće moći da se vrate, zato što Kosovska policija ne prihvata tehnički pregled i polisu – kao validnu dokumentaciju za prelazak preko integrisanog prelaza.

"Srpska vlada može da se igra sa svojim odlukama, ali vozilima sa ‘nelegalnim’ tablicama nije dozvoljen ulazak na Kosovo“, jedna je od poruka prištinskih zvaničnika, uz navode da će automobil koji se vozi unutar Kosova bez validne registracije biti zaplenjen, a vozač kažnjen sa 150 evra.

Z.S/Kossev