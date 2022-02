Procene pred izbore: Slabljenje svevlasti

NE BIH HTEO DA ZVUČIM PESIMISTIČKI: Đorđe Vukadinović

6. 2. 2022. / 19.50

Uslovi za izbore danas su po nekim elementima možda čak i gori u odnosu na prethodne, smatra Đorđe Vukadinović u intervjuu FoNetu urednik Nove srpske političke misli (NSPM). Najavio je prljavu kampanju, koja može da "nadmaši naša već ionako loša očekivanja“. Protesti su pokazali da je vlast ipak ranjiva i da Vučić nije nedodirljiv, što je po Vukadinoviću "glavna stvar, i uzrok i posledica te nervoze“ koja se oseća u vladajućoj stranci. Pokazalo se da je snaga SNS i Vučića više posledica slabosti opozicije, nego neke njihove ekstremne i enormne popularnosti.

Vukadinović najavljuje neizvesnu izbornu utakmicu za Beograd i procenjuje da bi to mogla da bude trka udvoje, između lista Aleksandra Šapića i Vladete Jankovića, ali misli da bi ozbiljan politički akter na tim izborima mogla da bude i koalicija Moramo. Smatra da će najmanje tri liste imati dobar rezultat, "plus moguće je da će se pojaviti još jedna, okupljena oko kandidature Srđana Škora, koja će ga pratiti".

Rejting SNS-a u glavnom gradu jeste slabiji nego u čitavoj Srbiji. "Ne bih hteo da zvučim pesimistički, ali će to u najboljem slučaju biti neizvesna trka“, rekao je on i konstatovao da su SNS i Vučić, uprkos svemu, "favoriti na svim nivoima, od predsedničkih, preko parlamentarnih, do ovih gradskih izbora, dakle i za Beograd, ali najblaže rečeno stvar nije gotova“.

"Znači, neizvesna utakmica sa određenim šansama. Više od toga je već agitacija“, ukazao je Vukadinović i istakao solidne šanse liste Marinike Tepić na parlamentarnim izborima. "Ali, to je zaista nešto što će zavisiti od kampanje i od toga da li će opozicija okupljena oko te liste demonstrirati ekstremno jedinstvo i efikasnost, što bi moglo da se desi, iako nije mnogo verovatno“, ocenio je Vukadinović. Ako uspeju da stvore utisak da su oni jedina alternativa, onda će verovatno imati dobar i bolji rezultat nego što se čini u ovom trenutku, po principu "ako nećete naprednjake i Vučića, onda morate da glasate za nas, kakvi god da smo“, obrazložio je Vukadinović.

Kad je reč o predsedničkim izborima, on smatra da bi maksimalni cilj trebalo da bude i može da bude drugi krug, pa da kandidat Ujedinjene Srbije Zdravko Ponoš, kao drugoplasirani, uđe u drugi krug. "Njegova šansa je slična kao i te grupacije čiji je kandidat. Ako se nametne jedan na jedan, kao da je to duel između njega i Vučića, onda ima šanse na dobar ishod“, ocenio je Vukadinović.

Upozorio je i da bi Ponoš mogao da postane i davalac "loše i nezdrave“ atmosfere unutar opozicije, "a bogami čak i unutar same te koalicije“.

Povodom žestokih napada tabloida na Ponoša, Vukadinović je podsetio da su satanizovani svi koji u nekom trenutku smetaju, "tako da je bilo jasno da će i njemu to pripasti. Paradoksalno je da od toga može čak i neka korist da bude“, zato što "oštrica i težina režimskih napada danas nije ista kao pre, prilično je otupela, što ne znači da ne može da poseče, da to ne boli i da nije neprijatno, ali je Vukadinović uveren da napadi na Ponoša ne moraju da imaju fatalne posledice, kao što je, recimo, pre pet godina to bilo u slučaju Vuka Jeremića ili Saše Jankovića.

Prema njegovim istraživanjima, zeleno-leva koalicija je bila "jako dobra, sa malom razlikom u odnosu na ovu prvu favorizovanu opozicionu grupaciju“. "Mogu da zadrže solidan i odličan rejting“, rekao je Vukadinović i ocenio da bi Ponošu značilo ako bi podržali njegovu predsedničku kandidaturu, ali po opšti rezultat opozicije bilo bi bolje "da ta grupacija izbaci svog predsedničkog kandidata“. Ako imaju šansu za solidno jakog kandidata, dodao je on, onda je "bolje da ga isture, nego da doprinesu sa par procenata rezultatu Ponoša“.

Da se dostigne izlaznost od četiri miliona, za koji opozicija misli da bi bio potreban za izborni poraz vlasti, potrebna je drugačija atmosfera unutar opozicionih redova, "a ne ovo što gledamo ovih dana“.

Osvrćući se na uticaj Zapada i Rusije, na izbore u Srbiji, ocenjuje da "ni jednima ni drugima, ne bi previše smetalo da ostane status kvo. Mislim da su i jedni i drugi spremni, pomireni, a donekle čak i skloni da vide ostanak i Vučića i SNS u sedlu i posle aprilskih izbora“, obrazložio je Vukadinović. Kako je napomenuo, "možda bi voleli da ga vide malo oslabljenog, ali da priželjkuju ili rade na njegovoj smeni, mislim da je to daleko od realnosti“.

Vukadinović ne veruje da će 4. aprila "promena biti takva kakvu priželjkujemo“, što bi značilo pobedu opozicije na parlamentarnim izborima, vođstvo na predsedničkim i pobedu u Beogradu, ali je uveren da neće biti ni sasvim isto, već da će doći do izvesnog pomeranja i slabljenja apsolutne svevlasti Vučića i SNS. Biće nezadovoljnih rezultatima, verovatno i nekih protesta, ali Vukadinović ne očekuje buru tipa 5. oktobra, "na žalost“ ni ishod kakav je bio 24. septembra 2000.godine, mada se vreme sada zgusnulo, ubrzalo i stvari se toliko menjaju, da će predstojeća dva meseca politički biti "jako duga".

